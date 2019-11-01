Erzurum'da düzenlenen

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde yurt içi ve yurt dışından cerrahların katılımıyla düzenlenen "4. Doğu Anadolu Organ Nakli Günleri" başladı.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği (TONKKD) Başkanı Prof. Dr. Uluğ Eldegez, kentteki bir otelde düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, toplantıya yurt içi ve yurt dışından çok sayıda katılım olduğunu belirtti.

Toplantıya destek veren derneklere ve katılımcılara teşekkür eden Eldegez, "Sağlık Bakanlığının aktüel verilerine göre 1 Ocak'tan 30 Ekim'e kadar 2 bin 294 karaciğer nakli bekleyen var. Bazı hastalar hayatını kaybettiği için bu sayı çok fazla yükselmiyor. 1 Ocak'tan 30 Ekim'e kadar bin 100 karaciğer nakli canlıdan, 367 de kadavradan olmak üzere toplamda bin 467 organ nakli yapılmış." dedi.

"Kadavra bağışı için el ele verirsek bir yerlere varırız"

Eldegez, kadavra bağışı için herkesten destek isteyerek, bağışçı sayılarının artırılması gerektiğini vurguladı.

Bağışlarla karaciğer nakli bekleyenlerin azalacağına işaret eden Eldegez, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı verilerine göre 1 Ocak'tan 30 Ekim'e kadar toplam bin 923 beyin ölümü bildirilmiş. Bunlardan yüzde 50'sini alma şansımız olsa 2 yılda karaciğer nakli bekleyen hasta kalmaz. Ne yazık ki biz ancak aileden izinle 515'ini almışız ve bunlardan 411'ini kullanmışız, 104'ünü değişik medikal nedenlerden kullanamamışız. Önemli olan bin 408 kişilik aile ve bu ailelerin ikna edilmesi. Kadavra bağışı için el ele verip birazcık hamle yaparsak bir yerlere varmamız mümkün."

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk de Doğu Anadolu Organ Nakli Günleri'nin ilkini 2014 yılında canlı ameliyat yaparak gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Programa destek verenlere teşekkür eden Öztürk, "Atatürk Üniversitesi devasa bir çınar, bu işin başında bu işleri çok iyi bilen yöneticilerimiz var. Erzurum'da başarılı ekiple nakil yapıyoruz. Bütün hastane övülesi performansla çalışıyor. Hocalarımız ve evde bizi sabırla bekleyen ailemiz, sırtımızı sıvazlayıp dualarını eksik etmeyenler var. Siz benim yerimde olsanız organ naklini zevkle yapmaz mısınız ?" diye konuştu.

Programda, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, TONKKD, Karaciğer Araştırmalar Derneği, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, Türk Nefroloji Derneği temsilcileri de yer aldı.

Karaciğer nakli gerektiren acil durumlar, karaciğer yetmezliğinde tıbbi yönetim gibi konuların görüşüleceği program, iki gün sürecek.