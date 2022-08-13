İnternet başını yaktı! Küçük çocuk kolonyayı üstüne döküp çakmağı yakınca feci şekilde yandı - Son Dakika
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İnternet başını yaktı! Küçük çocuk kolonyayı üstüne döküp çakmağı yakınca feci şekilde yandı

13.08.2022 14:45

Erzurum'da ebeveynlerin dikkatini çeken bir facia yaşandı. İnternetten izlediği videodan etkilenip evde bacağına döktüğü kolonyanın yanıp yanmadığını çakmakla denerken, vücudunun çeşitli yerlerini yakan 6 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı. Baba artık çocuğuna tablet vermeyeceğini belirtirken, tedavisi süren çocuksa yaşadığı korku dolu anları etkisinin altında.

İstanbul'dan memleketi Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı bir mahalleye ailesiyle tatile gelen 6 yaşındaki A.K, bir süre önce internetteki video paylaşım programında bacak ve ellerine döktükleri kolonyayı çakmakla yakanların videosunu izledi.

ANİDEN ALEV ALDI

Videodan etkilenerek tehlikeli denemeyi yapan çocuğun bacağı ve kıyafetleri aniden alev aldı. A.K, alevleri söndürmek için bağırıp ailesinden yardım isteyerek banyoya koştu. Çocuğun çığlığını duyan ailenin müdahalesiyle üzerindeki alevler söndürülen ve sol bacağı ile vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanık oluşan A.K, Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Tedavisi süren çocuk, yaşadığı korku dolu anları unutamıyor.

"ARTIK TABLET VERMEYECEĞİZ"

Baba Çetin K, oğlunun internette gördüğü videodaki tehlikeli denemeyi evde uygulamak isterken feci şekilde yandığını belirterek, şöyle konuştu: "Binlerce çocuk var, kimsenin çocuğunun bu hale gelmesini istemeyiz. Aileler çok dikkatli olsun. Oğlumun internetten izlediği videoda, çocuklar üzerine kolonya döküp çakmakla yakıyormuş ve sözde bir şey olmuyormuş. Amcasının oğlu uyarmış ama oğlum dinlememiş. Kolonyayı bacağına döküp çakmağı yakınca bacağı boydan boya yanmış, hemen banyoya koşup bacağını suya tutmuş. Önceden çocuğuma telefon ve tablet veriyordum, artık vermeyeceğim."

Oğlunun daha önce de tehlikeli bir deneme yaparak, evdeki perdelerin tutuşmasına neden olduğunu anlatan Çetin K, çocuklardan bu tür zararlı ve tehlikeli işlerden uzak durmasını istedi.

"BİR DAHA BÖYLE ŞEYLER YAPMAYACAĞIM"

A.K. ise "Başka çocukların bu tür tehlikeli işleri yapmasını istemem. Bir daha böyle şeyler yapmayacağım." dedi.

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Onur Ceylan da vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece derin yanıklar oluşan çocuğu yakından takip ettiklerini, medikal tedavilerinin ardından cerrahi müdahalenin de gerekebileceğini bildirdi.

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Kaynak: AA

İstanbul, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnternet başını yaktı! Küçük çocuk kolonyayı üstüne döküp çakmağı yakınca feci şekilde yandı - Son Dakika

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