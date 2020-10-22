Erzurum'da ışıklandırması yapılan Tortum Şelalesi eşsiz güzelliğe büründü - Son Dakika

Erzurum'da ışıklandırması yapılan Tortum Şelalesi eşsiz güzelliğe büründü

22.10.2020 13:09
Erzurum'da ışıklandırması yapılan Tortum Şelalesi eşsiz güzelliğe büründü, System.String[]

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yer alan ve valilik koordinesinde hazırlanan projeyle gece ışıklandırması, çevre düzenlemesi ve çeşitli turistik tesisler yapılan Tortum Şelalesi, yenilenen yüzüyle günün her saati ziyaret edilebiliyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yer alan ve valilik koordinesinde hazırlanan projeyle gece ışıklandırması, çevre düzenlemesi ve çeşitli turistik tesisler yapılan Tortum Şelalesi, yenilenen yüzüyle günün her saati ziyaret edilebiliyor.

UNESCO'nun Dünya Mirası'na aday gösterilen ve yılın her döneminde farklı güzelliğe bürünen Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi, gece ışıklandırılması, seyir terasları, yürüyüş yolları ve çevre düzenlemesiyle farklı bir güzelliğe büründü.

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince 2016'da Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Uzundere ilçesi başta olmak üzere, bölge ile ülkenin gözde turizm merkezi olan şelale, her mevsim yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Yapılan çalışmalarla çehresi değişen şelale özellikle gece ışıklandırması ve tesisleri sayesinde artık 7/24 ziyaretçi ağırlayacak hale geldi.

21 metre genişlik ve 48 metre yüksekliğe sahip, Türkiye'nin en büyük şelalesinde yapılan düzenlemeler ve şelalenin eşsiz manzarası, AA ekibince drone ile havadan görüntülendi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, gazetecelerle Erzurum-Artvin kara yolunun 110'uncu kilometresinde yer alan ve deniz seviyesinden yaklaşık bin metre yükseklikte yer alan Tortum Şelalesi'nde yaptığı gezi sonrası, bölgedeki çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Şelalenin bulunduğu alanın doğal sit alanı olması sebebiyle burada yapılan her çalışma için gerekli izinleri aldıklarını belirten Memiş, projeyi sona getirdiklerini ve şelalenin bulunduğu alanda yapılan her adımda önceliklerinin güvenlik olduğunu vurguladı.

Memiş, Türkiye'nin önemli doğal güzelliklerinden olan Tortum Şelalesi'ndeki heyelanlı alanları da ortadan kaldırdıklarını söyledi.

Proje gerekli yasal izinler alınarak yapıldı

Projede doğaya uygun olmayan hiçbir şeyin kullanılmadığını ve gelen ziyaretçilerden ücret alınmadığını vurgulayan Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası doğal sit alanı ve gerekli izinleri alarak burada vatandaşımızın önce güvenliğini tesis ettik. Bulunduğumuz bölgede heyelanlı mıntıkalar vardı. O riski tamamıyla ortadan kaldırdık. Çok güzel bir projeyle hem gündüz hem de gece, bütün vatandaşlarımızın şelaleyi gezebileceği bir ortam oluşturduk. Hakikaten çok iyi bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Bunun göstergesi şu; her gün yüzlerce, bazı günler binlerce vatandaşımız bu bölgeyi ziyarete geliyor. Ücretsiz şekilde bütün vatandaşlarımızın bu doğal güzelliklerden faydalanmasını sağlıyoruz."

Memiş, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme (TKDK) iş birliğinde gerçekleştirilen projenin yapılmasında Büyükşehir Belediyesi ile Uzundere Belediyesi ile Uzundere Kaymakamlığının da önemli katkılarının olduğunu ifade etti.

Şelale, salgına rağmen rahatlıkla gezilebilir

Proje için şu ana kadar 2,5 milyon lira harcandığını ve projenin henüz tamamlanmamasına rağmen şelalenin bulunduğu bölgenin cazibe merkezi haline geldiğini anlatan Memiş, şunları kaydetti:

"Burada tamamen bölgenin endemik ürünlerini kullandık. Doğal taş, demir ve ahşap haricinde hiçbir malzeme kullanmadık. Ayrıca bu alanda yeterince yeşillendirme yaptık. Hedefimiz ilk etapta en az 200 ila 300 bin turisti buraya çekmek, ilerleyen zamanlarda daha fazla turist beklentimiz var. Bütün Türkiye'den insanların burayı görmeye geleceklerine yürekten inanıyorum. Çünkü gerçekten görülmeye değer doğal bir güzellik. Pandemi var ama burası açık ve doğal alan olduğu için pandemiye de çok uygun. Yani pandemi şartlarında rahatlıkla ziyaret edip gezip görebileceğiniz bir alan."

Tur şirketleri yetkililerinin Tortum şelalesi ilgisi

Memiş, Tortum Şelalesi'nde yapılan tesislerde aynı zamanda istihdam imkanı da sağlanacağı dile getirdi.

Projeyle ilk etapta 200 ila 300 kişiye doğrudan istihdam sağlanacağını, bin kişinin ise dolaylı yollardan para kazanacağını vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"Şelalenin bu hale gelmesi için TKDK kanalıyla proje yaptık. En az aynı anda 20 otobüsü birden burada ağırlayacak şekilde tesisler yaptık. 4 ayrı yerde restoranlar var. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) yetkililerini Narman Peri Bacaları ve Tortum'da ağırladık, gördüler bayıldılar, şimdiden rezervasyona başladılar. Dolayısıyla biz tur şirketleriyle irtibat halindeyiz. Pandemiye rağmen çalışmaya devam ettik, işimizin gücümüzün başında olduk. Allah'ın izniyle bu lokasyonlar sayesinde pandemiyi de bitirdikten sonra burada çok ciddi anlamda turizm patlaması yaşayacağız."

Uzundere, Türkiye, Erzurum, Tortum, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da ışıklandırması yapılan Tortum Şelalesi eşsiz güzelliğe büründü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Memurun fazla mesai ücretine zam! İşte önümüzdeki yıl saat başı verilecek ücret Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Bakan Selçuk, "Maske kalksın" mesajlarına tepki gösterdi: Bu artık bir rica değil Hemen hemen hepimizde var! Telefon israfı milli serveti eritiyor "Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı
TFF, iki hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı TFF, iki hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı         
12:41
Buse Terim, kendisine küfürlü mesaj gönderen kişiye hapis istemiyle dava açtı Buse Terim, kendisine küfürlü mesaj gönderen kişiye hapis istemiyle dava açtı         
11:49
Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi         
11:15
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler         
11:03
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
TSK, yerli ve milli silahları ilk kez kullandı! Yapılan atışlar, Azerbaycanlı kardeşlerimize ithaf edildi TSK, yerli ve milli silahları ilk kez kullandı! Yapılan atışlar, Azerbaycanlı kardeşlerimize ithaf edildi         
10:33
7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı 7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı         
10:10
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu 28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu         
09:25
Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti         
09:15
Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı         
09:03
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Eşini aldatan adamın sözleri Twitter'da tepki çekti Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Eşini aldatan adamın sözleri Twitter'da tepki çekti         
07:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
04:09
Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti         
22:01
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 13:13:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum'da ışıklandırması yapılan Tortum Şelalesi eşsiz güzelliğe büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei