Üye Girişi
Erzurum'da kamu kurum kuruluşları ve STK'lar kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için toplandı - Son Dakika

Erzurum'da kamu kurum kuruluşları ve STK'lar kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için toplandı

25.11.2021 21:53

Erzurum'da kamu kurum kuruluşları ve STK'lar kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için toplandı Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Erzurum Barosu ve AK Parti Kadın Kolları kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için toplandı.

Erzurum'da kamu kurum kuruluşları ve STK'lar kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için toplandı

ERZURUM - Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Erzurum Barosu ve AK Parti Kadın Kolları kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için toplandı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonu ve AK Parti Kadın Kolları, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için basın açıklaması yaptı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, "Günümüzün en yaygın insan hakları ihlallerinden biri olan kadına yönelik şiddet kadınlara fiziksel, psikolojik veya ekonomik zarar veren ve ülkelerin öncelikli olarak çözmesi gereken önemli bir toplumsal sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerçekleştirilen etkinlikler ile konuya ilişkin farkındalık ve duyarlılık oluşturmak amaçlanmıştır. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Bakanlığımız koordinasyonunda, Erzurum Valiliğimiz öncülüğünde faaliyetler gerçekleştirilmekte, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafında yapılan çalışmalara destek verilmekte, kendi bünyelerinde gerçekleştirdikleri programlarında da konuya dikkat çekilmektedir. İlimizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla hizmet veren kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri şiddetin ortaya çıkmadan önce engellenebilmesi adına ortak ve koordineli çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmektedir. Dünya kadınları için kabul edilen bu günde kadınlarımıza sahip çıkmamız gerektiğini bir kez daha hatırlamamız ve unutmamamız temennisiyle, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Gününün farkındalık oluşturmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu.

Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "1960 yılında haksızlığa ve eşitsizliğe karşı verilen büyük mücadele, günümüzde de devam etmektedir. Asırlardır kadınlara, fiziksel, cinsel, ekonomik ve psikolojik şiddet uygulanarak, ikinci sınıf insan muamelesi yapılmaktadır. Kadınların, kendi hayatlarını ilgilendiren temel seçimlerinin, kendi iradeleri dışında başka bir iradeye bırakılması kabul edilemez. Meslektaşımız Müzeyyen Boylu, Burcu Şengel, Başak Cengiz, Zeynep Uçar ve adlarını saymakla bitiremeyeceğimiz yüzlercesi, seçimlerinin bedelini canlarıyla ödemişlerdir. ve ne acıdır ki bu çarpık ve kokuşmuş düzende binlerce kadın daha bedel ödemeye mahkilm olacaktır. Kadına karşı şiddetin önüne geçebilmek için güçlü bir devlet iradesi elzemdir. Yalnızca yasa çıkarmakla kadına yönelik şiddetin önüne geçilemez. Çıkarılan yasaların kararlı bir şekilde uygulanması önem arz etmektedir. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Engellenmesine dair Kanun etkin olarak kullanılamamaktadır. Faillere iyi hal ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanması caydırıcılığı azaltmakta, soruşturma aşamasında tutuksuz yargılamalar cinayetlere sebep olmaktadır. Kadınlar çocuk yaşta zorla evlendirilerek cinsel istismara uğramaktadır. Bunun sonucu olarak kendilerine yalnızca annelik görevi verilmekte, ekonomik özgürlükleri ellerinden alınarak ekonomik şiddete maruz bırakılmakta ve çaresizleştirilmektedirler. Kadın çaresizleştikçe fiziksel ve duygusal şiddete boyun eğmekte; şiddete katlanmak istemeyen kadınlar ise acımasızca, canavarca hisle katledilmektedir. Erzurum Barosu olarak; her türlü ayrımcılığa, tecavüze, adaletsizliğe karşı olduğumuz gibi Kadına Yönelik Şiddete de en yüksek sesle itiraz ediyoruz ve kadına karşı şiddetin sona ereceği son güne kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kadına yönelik şiddetin, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranış olduğunu ifade eden AK Parti Erzurum Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik, "Kadına yönelik şiddet sadece ülkemizde değil maalesef tüm dünyada bir sorundur. AK Parti olarak, kurulduğumuz ilk günden itibaren kadına yönelik şiddetle mücadelede reform niteliğinde adımlar attık. 2002 yılında yola çıkarken kılavuz edindiğimiz Seçim Beyannamemizden itibaren, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımızı ifade ettik. Bizim medeniyetimiz; kadın, erkek, çocuk, her bir insana muhabbeti, sevgiyi esas alan bir medeniyettir. Biz, şiddet kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, fiziksel, psikolojik her türlüsüyle mücadelede kararlıyız. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kıymetli Hanımefendi'nin de önemle vurguladıkları gibi "kadına şiddet, insanlığa ihanettir." AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok. Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde bir kez daha tüm gücümüzle haykırıyoruz ki; şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın-erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Erzurum'da kamu kurum kuruluşları ve STK'lar kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için toplandı
Erzurum'da kamu kurum kuruluşları ve STK'lar kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için toplandı
Erzurum'da kamu kurum kuruluşları ve STK'lar kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için toplandı
Erzurum'da kamu kurum kuruluşları ve STK'lar kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için toplandı

Sivil Toplum Kuruluşları, Erzurum Barosu, Erzurum, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzurum'da kamu kurum kuruluşları ve STK'lar kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için toplandı - Son Dakika


Son Dakika

MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası 20:33 MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi 20:26 Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı 16:03 Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı
Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz 15:22 Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı 14:59 Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı 13:44 Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı
İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü! 13:33 İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü! Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı 12:06 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı

Son Dakika Haberleri
23:07 Bakan Fatih Dönmez: 1982'de kapatılan Varınca-1 kuyusunu 3 bin varilin üzerinde üretimle devreye aldık
23:05 Ünlü sanatçı Alişan'dan müjde! Yeni bir programa başlayacağını sevenlerine duyurdu
22:53 Galatasaray, sahasında Marsilya'yı 4-2 yenerek Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garanti altına aldı
22:41 Marmaris'te meydan savaşını andıran ortaklık kavgası! O görüntüler saniye saniye kamerada
22:20 Galatasaray'da üzen sakatlık! Marsilya maçının yıldızı Cicaldau oyuna devam edemedi
22:06 Personel alımı, aşı ARGE üretim merkezi ve koronavirüs ilacı! Bakan Koca, 3 müjdeyi arka arkaya verdi
21:55 Galatasaray taraftarı, Muslera'yı çok sinirlendirdi! Tribünlere dönüp taraftara avazı çıktığı kadar bağırdı
21:43 Vitor Pereira derbiyi kazanan kadroyu değiştirdi! Olympiakos-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
21:02 Erdoğan'dan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü mesajı: Kararlıyız
21:00 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 25 Kasım Perşembe günü vaka sayıları
Galatasaray, sahasında Marsilya'yı 4-2 yenerek Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garanti altına aldı Galatasaray, sahasında Marsilya'yı 4-2 yenerek Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garanti altına aldı         
22:53
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Kurye, apartman sakinini öldürdü Kurye, apartman sakinini öldürdü         
15:23
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu         
15:04
Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım         
14:12
Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini         
13:38
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!         
11:46
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!         
11:32
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 23:14:23. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da kamu kurum kuruluşları ve STK'lar kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için toplandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement