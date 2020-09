Erzurum'da Kanuni Kupası Cirit Müsabakası düzenlendi - Son Dakika

- Erzurum'da Kanuni Kupası Cirit Müsabakası düzenlendi

ERZURUM - Kanuni Sultan Süleyman'ın Erzurum'a gelişinin 486. Yıldönümü nedeniyle Erzurum'da Kanuni Kupası Cirit Final müsabakası düzenlendi. Cirit müsabakasında bir kadınında yer alması dikkatleri çekti.

Düzenlenen etkinlik, Buz Hokeyi salonu arkasında bulunan kum sahada gerçekleşti. Mehteran takımının gösterileri ile başlayan etkinlik atlı sporcuların ısınmasıyla devam etti. Daha sonra Dadaşkent Atlı Spor Kulübü ve Yarımca Atlı Spor Kulübü oyuncuları sahada karşı karşıya geldi. Kum sahada karşılıklı yerlerini alan oyuncular hakemin oyunu başlatmasıyla beraber Kanuni kupasını kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

Kanuninin Erzurum'a geliş yıldönümü kutlamak amacıyla cirit finali oynandığını belirten Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, "Kanuni Sultan Süleyman'ın Erzurum'a geliş yıldönümünü anmak amacıyla cirit final müsabakası bugün oynanıyor. Kanuni Erzurum'a geldiğinde ıssız bir yer olarak görüyor burayı. Erzurum'u yeniden imar ediyor ve beylerbeyliğini buraya kuruyor. Bugün ise bunu anmak için Dadaşkent Atlı Spor Kulübü ve Yarımca Atlı Spor Kulübü karşı karşıya gelecek. Kazanan takım ise kanuni kupasını alarak ödüllendirilecek" dedi.

"Elinde cirit sopasını görenler onu şaşkınlıkla izliyor"

Kendisini at üzerinde gören vatandaşların çok şaşırdığını kaydeden cirit oyuncusu Alev Sülük, "Şuan kendimle gurur duyuyorum keşke bu oyunu oynayan daha fazla kadın sporcu olsa. İnanıyorum ki şuan olmasa bile ileride mutlaka kadın sporcular bu dalda çoğalacak. Bunu erkek işi olarak görmemeleri gerekiyor. Bu sporun kadınlara daha çok yakıştığını düşünüyorum. Küçüklüğümden beri at üzerindeyim ama cirit sporunda daha yeniyim. Bu sebeple ciritte çok iyi olduğumu iddia edemem. Oyunda olacağım için çok mutluyum kazanmak için her şeyi yapacağız. Çoğu insan beni görünce çok şaşırıyor nasıl yapıyorsun diye soruyorlar. Cirit oynayan kadın gördüklerinde dikkat çekiyor" açıklamalarında bulundu.