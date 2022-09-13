Erzurum'da meslek liseli öğrenciler Finlandiya'da egzoz emisyon stajı yaptı - Son Dakika
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Erzurum'da meslek liseli öğrenciler Finlandiya'da egzoz emisyon stajı yaptı

13.09.2022 16:24
Erzurum'da meslek liseli öğrenciler Finlandiya'da egzoz emisyon stajı yaptı

Erzurum'da meslek liseli öğrenciler, Finlandiya'da egzoz gazlarının çevreye zararı, egzoz emisyon sistemleri ve ölçümü konusunda staj yaparak "Europass" belgesi aldı.

Erzurum'da meslek liseli öğrenciler, Finlandiya'da egzoz gazlarının çevreye zararı, egzoz emisyon sistemleri ve ölçümü konusunda staj yaparak "Europass" belgesi aldı.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Motorlu Araç Teknolojileri" bölümünde eğitim gören 12 öğrenci, bir süre önce öğretmenleri Mustafa Çiftçi'nin Erasmus+Projesi kapsamında hazırladığı "Egzoz Sistemleri Stajı" için Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye gitti.

Burada 3 hafta staj yapan öğrenciler, egzoz gazlarının çevreye zararlarının yanı sıra egzoz emisyon sistemleri ve ölçümündeki son teknolojik gelişmeleri öğrenip staj sonunda "Europass" belgesi sahibi oldu.

Proje kapsamında Çiftçi ile 2 öğretmen de 1 haftalık işbaşı gözlemi için Helsinki'de bulundu.

Staj sonrası kente dönen öğrencilere sertifikalarını, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, Okul Müdürü Osman Aksakal ile Proje Koordinatörü Mustafa Çiftçi ve bölüm şefi Necati Aygün verdi.

Kıvanç, AA muhabirine, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Mili Eğitim Bakanlığının meslek liseleri için belirlediği hedefler doğrultusunda kendisini güncellemeye devam ettiğini söyledi.

Çiftçi'nin öğrencilerine çağın gerektirdiği becerileri kazandırmak ve onlara ufuk olması amacıyla güzel bir projeye imza attığını anlatan Kıvanç, şu ifadeleri kullandı:

"Meslek lisemiz bünyesinde motorlu taşıtlar teknolojisi alanında ar-ge merkezi kuruldu, bu merkez dünyadaki gelişmeleri birebir takip edip uyguluyor ve bu anlamda çocuklarımızın, okulumuzun ve ülkemizin geleceği için nitelikli ara elaman yetiştirmek amacıyla misyon yüklendi, çalışmalar devam ediyor. Bunun uzantısı olarak çocuklarımızı Filandiya'da 3 hafta staja gönderdik."

Kıvanç, projeye destek verenlere teşekkür ederek, öğrencilere meslek ve eğitim hayatında başarı diledi.

"Öğrenciler staj sayesinde egzoz emisyonu ve ölçümüyle ilgili Avrupa'daki son gelişmeleri öğrendi"

Çiftçi de projeye Türkiye Ulusal Ajansınca hibe sağlandığını belirterek, "12 öğrencimiz 6'şarlı gruplar halinde Helsinki'de egzoz gazlarının çevreye verdiği zararlar, egzoz emisyon ölçümüyle ilgili çeşitli yerlerde 3 hafta staj yaptı. Öğrenciler staj sayesinde egzoz emisyonu ve ölçümüyle ilgili Avrupa'daki son gelişmeleri öğrendi." diye konuştu.

Öğrencilerin staj süresince önemli deneyim kazandıklarını ifade eden Çiftçi, ayı zamanda öğrencilerin araçların egzoz ve emisyon ölçümü ve periyodik bakımlarıyla arıza tamirleri gibi konularda da eğitim aldıklarını aktardı.

"Staj çok faydalı oldu ve bize çok şey kattı"

Staj yapan 12'nci sınıf öğrencisi Doğukan Petek de yurt dışında staj gördükleri için mutlu olduklarını dile getirerek, "Egzozdan gelen gazların değer ölçümleri ve çevreye zararları, bakım ve uygulama konularında yaptığımız staj çok faydalı oldu, bize çok şey kattı. Oradaki iş şartları, egzoz emisyon konusunda neler yapıldığı ve iş deneyimlerini gözlemledik. Öğretmenlerimize ve yöneticilerimize teşekkür ederiz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Finlandiya, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da meslek liseli öğrenciler Finlandiya'da egzoz emisyon stajı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da meslek liseli öğrenciler Finlandiya'da egzoz emisyon stajı yaptı - Son Dakika
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