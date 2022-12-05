Erzurum'da iki öğretmen okulun ortasında bıçaklı kavgaya tutuştu! Görevden uzaklaştırıldılar - Son Dakika
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Erzurum'da iki öğretmen okulun ortasında bıçaklı kavgaya tutuştu! Görevden uzaklaştırıldılar

05.12.2022 15:01
Erzurum'da iki öğretmen okulun ortasında bıçaklı kavgaya tutuştu! Görevden uzaklaştırıldılar

Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana gelen olayda iki öğretmenin sözlü olarak başlayan tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Diğer öğretmenler şahısları birbirinden ayırırken ifadeleri alınan iki öğretmen, görevden uzaklaştırıldı.

Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir ortaokulda 1 Aralık'ta Türkçe öğretmeni A.Ç ile sosyal bilgiler öğretmeni F.T arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Öğretmenlerin araya girmesiyle sona eren kavgada yaralanan olmadı. İhbar üzerine okula polis ekipleri yönlendirildi. Emniyette ifadeleri alınan iki öğretmen, Palandöken Kaymakamlığınca görevden uzaklaştırıldı.

Kaynak: AA
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Erzurum, Aralık, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da iki öğretmen okulun ortasında bıçaklı kavgaya tutuştu! Görevden uzaklaştırıldılar - Son Dakika

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