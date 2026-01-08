Erzurum'da Top Mermisi Arama Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Erzurum'da Top Mermisi Arama Çalışmaları Başladı

Erzurum'da Top Mermisi Arama Çalışmaları Başladı
08.01.2026 16:19
MAFAM, Erzurum 2'nci OSB'deki top mermilerini 5-6 ay süresince arayıp imha edecek.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan devralınarak Erzurum 2'nci Organize Sanayi Bölgesi inşa edilen arazide toprak altındaki top mermilerini Milli Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) uzmanları arayacak. Yaklaşık 75 bin metrekare alanda yapılacak çalışmanın 5-6 ay süreceği bildirildi.

Aziziye ilçesi çıkışında Milli Savunma Bakanlığı'na ait arazi, 2'nci Organize Sanayi yapılması için tahsis edildi. Fabrika ve tesislerin yapımının sürdüğü arazide geçen yaz aylarında çok sayıda top mermisi bulunarak imha edildi. OSB arazisindeki top mermilerinin bulunarak imha edilmesi için çalışma başlatıldı. Bugün gerçekleştirilen asayiş değerlendirme toplantısında konuşan Vali Mustafa Çiftçi, "Top mermileri tespit edilince biz Kolordu'dan yardım istemiştik. İlk incelemeyi araştırmayı Kolordu Komutanlığımız yürütmüştü. Daha sonra bir ara Kara Kuvvetleri Komutanımız Erzurum'a geldiğinde konuyu kendisine açtım. 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nin daha önceden Milli Savunma Bakanlığı'na ait bir alan olduğunu, askeri bir saha olduğunu belki başka alanlarda da bu şekilde top mermilerinin gömülerek imha edilmiş olabileceğini, her tarafın bir gözden geçirilmesi konusunu kendisine arz ettim. 'Biz artık burayı devretmişiz bizim sorumluğumuz altından çıkmış. Jandarma Genel Komutanlığı belki bu konuda bir çalışma yapabilir. Bölgeyi tamamen tarayabilir' cevabını verdi. Biz de konuyu Jandarma Genel Komutanlığı'na ilettik" dedi.

OSB'deki imha çalışmaları sırasında sanayi tesislerinde zarar oluştuğu iddialarına da değinen Vali Çiftçi, şunları söyledi:

"Çıkarılan top mermilerinin güvenli bir bölgede imha edilmesini istiyoruz. Çünkü bundan dolayı bölgedeki sanayicilerimizin de şikayetleri var. Bununla ilgili bir sanayicimiz de tespit davası açmıştı. Onunla ilgili bilirkişi raporu da çıktı. Yapılan patlatmalar neticesinde tesislerde meydana gelen oturmaların, çizilmelerin, kırıkların patlatmalarla doğrudan bağlantısı olmadığının, tamamen inşaat tekniğiyle alakalı olduğunu bilirkişi raporunda belirtti. Biz de zaten organize sanayi bölgesi olarak karşı tespit davası açtık."

MAFAM YETKİLİ

Top mermilerinin araması konusunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yurt genelinde Milli Savunma Bakanlığı Milli Mayın Faaliyet Merkezi'nin (MAFAM) yetkili ve sorumlu olduğunu ifade eden İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu, "Konu MAFAM Daire Başkanlığı'na iletildi. Onlar da bölgede bir ön keşif çalışması yaptı. Keşif çalışmalarını yaptıktan sonra bu bölgeye daha önceden görevlendirilen bir time ilave bir tim daha görevlendirildi. Burada görev yapacak, mühimmatları arayıp bulup imha edecek ekipler 5 Ocak tarihinde ilimizde çalışmalarına başladılar. 12 Ocak tarihi itibariyle MAFAM Daire Başkanlığı'ndan bir teknik ekip gelecek. Bu timleri yerinde akredite edecek. Çünkü akreditasyon olmadan yetki ve sorumluluğu alamıyorlar. Daha sonra bu timler Kolordu Komutanlığımızın da malzeme ve teçhizat desteğiyle çalışmalarına başlayacaklar. Yaklaşık 75 bin metrekarelik bir alan tespiti var. Buradaki sürecin 5-6 ay süreceği öngörülüyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Savunma, Erzurum, Güncel, Çevre, OSB, Son Dakika

