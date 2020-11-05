Erzurum'dan deprem bölgesi İzmir'e psikososyal destek - Son Dakika

Erzurum'dan deprem bölgesi İzmir'e psikososyal destek

05.11.2020 15:42
Erzurum'dan deprem bölgesi İzmir'e psikososyal destek, System.String[]

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğünde depremin ardından, Erzurum Valiliği koordinesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından psikososyal destek hizmetlerinde görevli 7 kişilik ekip, deprem bölgesine gönderildi.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğünde depremin ardından, Erzurum Valiliği koordinesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından psikososyal destek hizmetlerinde görevli 7 kişilik ekip, deprem bölgesine gönderildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, İzmirli vatandaşların yaralarını sarmak amacıyla sahada olduklarını belirterek, 7 kişilik ekibin deprem bölgesinde bir hafta görev yapacağını ifade etti.

İlbaş, "Bugün birlik ve beraberlik vaktidir. Bakanlığımız Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün çağrıları neticesinde 7 kişiden oluşan ve alanında uzman personelimizin yer aldığı psikososyal destek ekibimiz Erzurum'dan yola çıktı, bir haftalık çalışmadan sonra ekibimiz Erzurum'a dönecek. Depremzede vatandaşların içinde bulundukları kaygı, gelecek endişesi gibi travmatik durumlarla baş edebilmelerine yardımcı olabilmek ve destek verebilmek için bölgeye psikososyal destek ekiplerimizi gönderdik. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk, devletimizin sosyal devlet ve sosyal politikalar anlayışı çerçevesinde pandemi süreci ve sonrasında İzmir depremi gibi yaşamsal bireysel ve toplumsal olarak gerçekleşen olaylar karşısında sadece fiziksel ihtiyaçların karşılanması ve ekonomik destek sunulması değil aynı zamanda psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması içinde psiko sosyal destekler sunulmasını sağlayarak, hizmet modellerini bir bütün olarak ele almaktadır, bu yaklaşımda bizi çalışmalara daha çok motive etmektedir. " dedi. - ERZURUM

Erzurum'dan deprem bölgesi İzmir'e psikososyal destek
Erzurum'dan deprem bölgesi İzmir'e psikososyal destek

Erzurum Valiliği, Erzurum, Deprem, İzmir, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Erzurum'dan deprem bölgesi İzmir'e psikososyal destek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'da Radamel Falcao idmanı tamamlayamadı Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi görevinden istifa etti Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı Süt fabrikasında skandal görüntüler! Kazanın içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı
Son Dakika! Netflix ve Amazon Prime Video, yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı Son Dakika! Netflix ve Amazon Prime Video, yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı         
15:18
Taksi şoförü bıçak çekerek filyason ekibini tehdit etti Taksi şoförü bıçak çekerek filyason ekibini tehdit etti         
14:33
12 kişiyi öldüren seri katil, ağlayarak kendisini savundu: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm 12 kişiyi öldüren seri katil, ağlayarak kendisini savundu: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm         
14:12
Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi         
13:50
Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar         
13:28
Yerli koronavirüs aşısının insan deneyleri Kayseri'de başladı! İlk doz gönüllüye uygulandı Yerli koronavirüs aşısının insan deneyleri Kayseri'de başladı! İlk doz gönüllüye uygulandı         
13:06
Alkollü araç kullanan İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı Alkollü araç kullanan İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı         
12:43
Önünü kesip Önünü kesip "Yolcumu neden alıyorsun?" diyerek otobüs şoförüne defalarca vurdu         
12:39
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu         
09:54
Koli bantlı kadın cinayetinde şoke eden karar! Katil, indirim üstüne indirim aldı Koli bantlı kadın cinayetinde şoke eden karar! Katil, indirim üstüne indirim aldı         
09:47
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz         
08:24
Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü         
03:33
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu 'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 15:53:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum'dan deprem bölgesi İzmir'e psikososyal destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei