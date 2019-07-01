Erzurum dünya gündeminde

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Ambulans gelene kadar kazada yaralanan annesinin üzerine şemsiye tuttu

İstanbul Maltepe'de bir alışveriş merkezinde hareketli dakikalar

"YİK üyeleri kendi maaşlarına zam yaptı" haberinin ardından Bülent Arınç'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu