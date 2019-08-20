Son Dakika Haberleri: ERZURUM Hamile süsü verdi, uyuşturucu kuryesi çıktı
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ERZURUM Hamile süsü verdi, uyuşturucu kuryesi çıktı

1 saat önce

Hamile süsü verdi, uyuşturucu kuryesi çıktıErzurum polisinin şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan uygulamada, kendine hamile süsü veren Ş.A.'nın (33) karnına sarılı vaziyette 1 kilo 560 gram eroin ele geçirildi.

Hamile süsü verdi, uyuşturucu kuryesi çıktı
Erzurum polisinin şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan uygulamada, kendine hamile süsü veren Ş.A.'nın (33) karnına sarılı vaziyette 1 kilo 560 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Güven Timleri Kısım Amirliği ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaptıkları uygulama sırasında Ankara'ya giden bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi. Polis ekipleri, yolcular arasındaki kadınlardan Ş.A.'nın hareketlerinden şüphelendi. Polis, terminal binası içerisinde polis noktasına götürdüğü Ş.A.'nın üst aramasını yaptı. Aramada, kendine hamile sürü veren genç kadının karın bölgesine sardığı 3 paket halindeki 1 kilo 560 gram eroin ele geçirildi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Ankara'ya gittiği belirlenen uyuşturucu kuryesi kadın, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ş.A.'nın emniyete götürüldüğü sırada ağladığı görüldü.
Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:10 Kaynak: DHA
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Kendine hamile süsü veren kadının üzerinden uyuşturucu çıktı
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