Son Dakika Haberleri: Erzurum İha Bölge Müdürü Türkez'den Başkan Köksoy'a Ziyaret

Erzurum İha Bölge Müdürü Türkez'den Başkan Köksoy'a Ziyaret

1 saat önce

Erzurum İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve beraberindekiler, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy' ziyaret etti.

Erzurum İha Bölge Müdürü Türkez'den Başkan Köksoy'a Ziyaret, System.String[]
Erzurum İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve beraberindekiler, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy' ziyaret etti.

Erzurum İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez, bir takım ziyaretler için geldiği Ardahan'da İHA muhabirleri ile Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy'u makamında ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkanı Köksoy, İHA çalışmaları hakkında Bölge Müdürü Türkez'den bilgi aldı.

Ziyaret sonunda Türkez ve beraberindekiler Başkan Köksoy ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:12 Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Faruk Köksoy, Ardahan, Erzurum, Güncel
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