Erzurum öğretmenler hedefleri bulmak için zamana karşı yarıştılar

Öğretmenler hedefleri bulmak için zamana karşı yarıştılar

Milli Eğitim Bakanlığı ve Oryantiring Federasyonu'nun Erzurum'da düzenlediği kursa katılan 219 öğretmen, birbiriyle yarıştı. Öğretmenler, kurs hocalarının 2 kilometrelik bir alana yerleştirdiği 15 hedefi bulmak için zamana karşı mücadele etti.

Klasik bir eğitim anlayışı yerine dersleri daha eğlenceli bir hale getirmeyi hedefleyen Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlü, öğretmenlere yönelik oryantiring kursları düzenlemeye karar verdi. Okullardaki öğrenme etkinliklerinin yaşamla ilişkilendirilmesini ve öğrenmeyi okul dışı ortamlara taşıyarak çocukların hem akademik hem de kişisel gelişimlerinin sağlanmasını amaçlayan Milli Eğitim Bakanlığı, öncelikle sınıf öğretmenleri, fen bilimleri, sosyal bilgiler, beden eğitimi, coğrafya ve biyoloji branşlarındaki öğretmenler başta olmak üzere tüm öğretmenlere yönelik olarak eğitimler yapacak.

ERZURUM'DA KURSA ALINDILAR

Milli Eğitim Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün Türkiye Oryantiring Federasyonu ile yapılan protokolün ardından Erzurum merkez Aziziye İlçesi'ndeki Hizmet İçi Eğitim Enstisüsü'nde çalışmalara başlandı. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden öğretmenlerin katıldığı kursların 3'üncü etabı gerçekleştirildi. Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde Oryantiring Federasyonu eğitimcisi Özgür Aydın ve usta öğreticilerin kursa aldığı öğretmenlere 5 gün boyunca pratik bilgiler verildi. Çeşitli branşlardan 219 öğretmen, kurs sonunda düzenlenen yarışmada mücadele etti. Hizmet İçi Eğitim Enstitüsünün 2 kilometre uzunluğundaki ağaç kaplı bahçesindeki oryantiring yarışında öğretmenler, 15 ayrı noktaya konulan hedefi bulamaya çalıştı. Parmaklarına takılan elektronik çiple hedefleri konulan yerlerde tek tek belirledi. Zaman zaman bahçede hedefleri bulmakta zorlanan öğretmenler, kısa sürede yarışı tamamlamak için koşmak zorunda kaldı.

KLASİK EĞİTİM ANLAYIŞINDAN ÇIKMAYA BAŞLADIK

Milli Eğitim Bakanlığı'nın projesiyle artık okullarda klasik eğitim anlayışının dışına çıkıldığını belirten Oryantiring Federasyonu eğitimcisi Özgür Aydın, 'Çocukları aktif hale getirecek çalışmaları sınıf ortamına somak zorundayız. Oryantiring bunu sağlayacak, çocukları aktif kılacak bir branştır. Çocuklar fen bilgisi işlerken, koşacak, düşünecek ve karar verecek. Bu eğitimleri çocukları daha aktif hale getirmiş olacağız ve analitik düşünür hale getireceğiz dedi.

Son eğitime katılan 219 öğretmenle birlikte Erzurum'da 550 eğitimciye oryantiring kursu düzenlendiğini kaydeden Aydın, yarışmadaki performansların da iyi olduğunu belirtti. Oryantiring yarışını 10.07'lik derecesiyle tamamlayan coğrafya öğretmeni Huriye Yılmaz, 'Bu sporu derslerimde kullanacağım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Teorik ve pratik olarak çok fazla şey öğrendik. Amatör bir koşucu olmama rağmen çok büyük keyif aldım. Bu spor her yerde uygulanabilir. Orman, okul, sınıf her alanda eğitime uygulanabilir diye konuştu.

Çanakkale'den eğitime katıldığını belirten Cuma Harunoğlu, eğitimlerinin çok başarılı geçtiğini söyledi. Harunoğlu, kursta öğrendiklerini okuluna döndüğünde öğrencileriyle birlikte derslerde de uygulayacağını kaydetti. Sivas Koyulhisar'dan kursa katılan sınıf öğretmeni Habibe Özge Uğur, 'İlk geldiğimde eğitimin bu kadar keyifli ve eğlenceli olabileceğini düşünmemiştim. Öğrendiklerimizi derslerde uygulayıp çocuklar için eğitimi daha eğlenceli hale getirebiliriz dedi.