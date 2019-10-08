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Erzurum PTT Merkezleri'nde düzenlemeye gidildi

2 saat önce

Erzurum'da posta hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde verilebilmesi için PTT tarafından, merkez ve şubeleriyle ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi.

Erzurum PTT Merkezleri'nde düzenlemeye gidildi, System.String[]

Erzurum'da posta hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde verilebilmesi için PTT tarafından, merkez ve şubeleriyle ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi.


Düzenlemeye bağlı olarak Aziziye PTT merkezi Erzurum PTT merkezine, Pazaryolu PTT merkezi İspir PTT merkezine, Uzundere PTT merkezinin ise Tortum PTT merkezine bağlı şube olarak hizmet verilmesi kararı alındı.


Uzun yıllardır şube gibi çalışan, müdür ataması dahi yapılmayan PTT merkezlerinin statüleri, mevcut çalışma şekline göre revize edildi. Önümüzdeki süreçte lojistik düzenlemelere giden PTT, kaynakların etkin kullanılması, harcamaların azaltılması yönünde çalışma başlattı.


Şubeye çevrilen Aziziye PTT, Pazaryolu PTT ve Uzundere PTT'de, hali hazırda yapılan tüm hizmetlerin aynı şekilde verileceği açıklandı.


PTT Başmüdürü Kamil Eti yaptığı açıklamada, "Aziziye merkezince verilen dağıtım hizmetleri, yerleşim alanlarının, Erzurum il merkezi ile birleşmiş olması nedeniyle yaşanan adres karışıklığının önüne geçilmesini amaçladık" dedi. - ERZURUM

Pazaryolu, Aziziye, Erzurum, PTT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:24 Kaynak: İHA
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