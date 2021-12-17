Erzurum'un 5 asırlık geleneği "1001 Hatim"in okunmasına başlandı - Son Dakika

Erzurum'un 500 yıllık Kur'an okuma geleneği olan "1001 Hatim"in okunmasına başlandı.

İslam alimi Pir Ali Baba'nın başlattığı Kur'an okuma geleneği, kentte 500 yıldır sürdürülüyor. Şehrin her türlü afet ve beladan korunması için başlatılan gelenek kapsamında, bir ay boyunca Kur'an okumasını bilen gencinden yaşlısına herkes hatim indiriyor.

Pir Ali Baba Türbesi önünde düzenlenen programda, İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın dua etmesinin ardından atlara binen hafızlar türbe etrafında Kur'an okuyarak hatim geleneğini başlattı.

İl Müftüsü Yıldırım, gazetecilere, yaklaşık 5 asırdır devam eden geleneği "1001 hatimle camiye gel, tedbirle gel" temasıyla başlattıklarını söyledi.

Geçen yıl salgın nedeniyle geleneği "1001 hatimle evde kal, Kur'an'la kal" temasıyla yaptıklarını hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"500 yıl önce 1001 Hatim, Pir Ali Baba'nın tavsiyesi üzerine başlamış bir gelenektir. Doğal afetler, özellikle depremler ve zelzele olması dolayısıyla kendisinden tavsiye istendiğinde '1001 Hatim okursanız umulur ki Yüce Mevla'mız bir daha buralarda depremler ve doğal afetler yaşatmaz' cümlesiyle başlatmış ve bugüne kadar akamete uğramadan gelmiş bir gelenektir. Bugüne kadar bu geleneği yaşatanlara rahmet diliyorum. Şu an bu geleneğe sahip çıkan vatandaşımıza saygı duyuyorum. Camilerimiz dolup taşsın. Bu vesileyle bizlerde programlar düzenliyoruz. Kur'an-ı Kerimlerimizi okuyacağız, hatimlerimizi bağışlayacağız. Geçtiğimiz yıl 147 bin 770 hatim okuduk."

Geleneğin yılın son iki haftasında başlayıp diğer yılın ikinci haftasının ilk cumasında dua ile son bulduğunu anımsatan Yıldırım, "Yani yılı Kur'anı Kerim ve dualarla bitirmek ve bir sonraki yılı Kur'anı Kerim ve duayla açmak manasını ifade etmektedir. O yılın bereketli geçmesi için dualarla ve Kur'an-ı Kerimlerle halkımızı buluşturduğumuz bir zaman dilimidir." diye konuştu.

Programa, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Palandöken Kaymakamı Önder Coşğun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ve din görevlileri katıldı.

Kentteki camilerde sabah namazında din görevlilerinin ve halkın katılımıyla Kur'an okunacağı gelenek, 17 Ocak'ta sona erecek.