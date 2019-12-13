Erzurum'un asırlık geleneği "1001 Hatim"in okunmasına başlandı - Son Dakika
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Erzurum'un asırlık geleneği "1001 Hatim"in okunmasına başlandı

6 saat önce

Erzurum'da, yaklaşık 500 yıllık gelenek olan "1001 Hatim"in okunmasına başlandı.

Erzurum'un asırlık geleneği

Erzurum'da, yaklaşık 500 yıllık gelenek olan "1001 Hatim"in okunmasına başlandı.

İslam alimi Pir Ali Baba'nın başlattığı ve kentte 500 yıldır sürdürülen "1001 hatim" okunması geleneği çerçevesinde, camilerde hatim indirilmesi dolayısıyla Pir Ali Baba Türbesi önünde program düzenlendi.

Vali Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, Pir Ali Baba'nın Anadolu'yu Türkleştiren ve Müslümanlaştıran büyük alimlerden biri olduğunu söyledi.

Erzurum'da da "1001 Hatim" geleneğinin, Konya'daki Şeb-i Arus töreniyle aynı değeri taşıdığını belirten Memiş, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu önemli gelenek, o dönemin alimlerinden Pir Ali Baba'nın öncülüğünde, doğal afetlerden korunmak maksadıyla yapılan dualar ve hatimlerin devamlılığıdır. Bu yüzden çok değerli görüyoruz. Karadeniz'de Pir Aziz ve onun gibi Güvenç Abdal bizim soyumuzun dedeleri... Onlar da Anadolu alperenleri ve Karadeniz Bölgesi'ni Türkleştiren ve Müslümanlaştıran büyüklerden. Bu büyüklerimiz, zorbalıkla ve zulmederek değil, imanla, akılla ve adaletle bu memlekete hakim olmuşlar. O yüzden bunu çok önemsiyor ve gerekli görüyorum."

"Bu değerleri her zaman korumak zorundayız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de her toplumun birtakım gelenek ve göreneklerinin olduğunu hatırlattı.

Erzurum'un güzel ve manevi geleneklerinden birinin de "1001 Hatim" olduğunu aktaran Sekmen, "Biz de aynı yoldan giderek bu geleneğin devamını sağlamaya özen gösteriyoruz. Milletleri millet yapan, değer yargılarından biri de manevi değerlerdir. Bu değerleri her zaman korumak zorundayız. Bunları terk edersek, bizi birbirimize bağlayan değerlerimiz yok olur ve biz de millet olma bilincini kaybederiz. Camilerimizde binlerce hatim okunuyor. Kur'an, aklın ve bilimin ışığında bize yol gösteriyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcıların tekbirleri eşliğinde bir araya gelen 4 at üzerindeki hafızlar, Pir Ali Baba'nın yaşadığı dönemde hafızlarla at üstünde Kur'anı Kerim okuyarak şehri dolaşmasını canlandırdı.

İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın duası ile sona eren programa, Milli Eğitim İl Müdürü Salih Kaygusuz ve din görevlileri katıldı.

Kentteki tüm camilerde sabah namazında din görevlilerinin ve halkın katılımıyla başlayan "1001 Hatim", 17 Ocak'ta sona erecek.

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:16 Kaynak: AA
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