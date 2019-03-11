Son Dakika Haberleri: Erzurum'un "İhram"I Coğrafi İşaret Aldı

Erzurum'un "İhram"I Coğrafi İşaret Aldı

1 saat önce

Erzurum ve çevresinde asırlardır kadınların giydiği, tamamen koyun yününden üretilen ihrama, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret verildi.

Erzurum ve çevresinde asırlardır kadınların giydiği, tamamen koyun yününden üretilen ihrama, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret verildi.

Aziziye Belediyesi tarafından Atatürk Üniversitesi ile Aktif İş Kadınları Derneği iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, yöre insanının kullandığı ihramın modern hayatta yer alması için çalışma başlatıldı.

Dernek üyeleri tarafından, ihramdan kadın, erkek, çocuk, her yaştan insanın kullanabileceği ürünler tasarlanarak, bunların günlük hayatta yer alması sağlandı.

İlçe Belediyesi öncülüğünde başlatılan girişimler sonucu, Türk Patent ve Marka Kurumunca ihrama coğrafi işaret verildi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ilıca Termal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, kent ve çevresinde kadınların asırlardır giydiği ihramın, Türkiye ve dünyada tanınması için ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Erzurum ile özdeşleşen ihramın tescillendiğini ifade eden Orhan, "Atatürk Üniversitesi ve Aktif İş Kadınları Derneği ile ihramın, coğrafi işaret verilip mahreçle işaretlenmesi noktasında yaptığımız çalışmalar sonuç verdi. İhram, Erzurum'un tescillenmiş 9. ürünü oldu." diye konuştu.

Coğrafi işaretli ürünlerin ekonomik potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Orhan, "Özellikle bağlı olduğu yöreyle özdeşleşmiş ürünleri gösteren coğrafi işaretler hem üreticilerine hem de yöreye önemli ekonomik katkı sağlamaktadır. Bunun için coğrafi tescildeki amblemler, tüketiciyi bilgilendirme, denetim ve güven açısından zorunludur." ifadelerini kullandı.

İhramın günlük hayatta daha sık kullanılması için farklı tasarımlar yapıldığına işaret eden Orhan, "Üzerlerine yapıştırdığımız hologramlarla, ürünlerin Erzurum ihramı olduğunu vurgulamış olacağız." dedi.

Orhan, ihramdan hazırladıkları ürünleri, ulusal ve uluslararası fuarlarda tanıtmaya devam edeceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 07:49 Kaynak: AA

Erzurum, Güncel
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