Son Dakika Haberleri: Erzurum'un Karayazı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Melike...

Erzurum'un Karayazı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Melike...

1 saat önce

Erzurum'un Karayazı ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Melike Göksu kazandı.

Erzurum'un Karayazı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Melike..., System.String[]
Erzurum'un Karayazı ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Melike Göksu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Melike Göksu 6 bin 290, AK Parti adayı Sedat Karaduman 4 bin 965, Diğer adayı 736 oy aldı.

-Göksu'nun öz geçmişi

1984 yılında Erzurum'un Karayazı ilçesinin Yahya köyünde doğdu. Bekar olan Göksu, ilkokuldan sonra eğitimine devam edemedi. Kadın meclisinde çalıştı ve sözcülüğünü yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:14 Kaynak: AA

Göksu, Halkların Demokratik Partisi, Karayazı, Erzurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İmamoğlu'ndan Yıldırım'ın "Kazandık" Açıklamasına İlk Yorum: Ayıplıyorum Son Dakika! Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Çav Bella'lı Kutlama Son Dakika! Yavaş "Kazandık" Demişti, Mehmet Özhaseki'den Açıklama Geldi: Yarışı Önde Tamamlıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 23:34:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'un Karayazı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Melike...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]