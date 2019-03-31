Erzurum'un Karayazı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Melike...
1 saat önce
Erzurum'un Karayazı ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Melike Göksu kazandı.
Erzurum
'un Karayazı
ilçesinde belediye başkanlığını HDP
adayı Melike Göksu
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Melike Göksu 6 bin 290, AK Parti
adayı Sedat Karaduman
4 bin 965, Diğer adayı 736 oy aldı.
-Göksu'nun öz geçmişi 1984
yılında Erzurum'un Karayazı ilçesinin Yahya köyünde doğdu. Bekar olan Göksu, ilkokuldan sonra eğitimine devam edemedi. Kadın meclisinde çalıştı ve sözcülüğünü yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:14 Kaynak: AA
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