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Vali Memiş'ten kentte "Kovid-19 vaka sayıları 10 katına çıktı" açıklaması - Son Dakika

Vali Memiş'ten kentte "Kovid-19 vaka sayıları 10 katına çıktı" açıklaması

10.01.2022 14:01

Erzurum Valisi Okay Memiş, Kovid-19 salgınında kentteki vaka sayılarının 10 katına çıktığını belirterek, vatandaşları tamamlayıcı doz aşılarını olmaya davet etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Kovid-19 salgınında kentteki vaka sayılarının 10 katına çıktığını belirterek, vatandaşları tamamlayıcı doz aşılarını olmaya davet etti.

Vali Memiş, tarihi Müceldili Konağı'nda, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Memiş, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) değinerek kentteki Omicron varyantı vaka sayılarında son bir hatada önemli bir artış olduğunu aktardı.

Omicron varyantı vaka sayılarının kentte görülme hızının daha fazla artabileceğine işaret eden Memiş, "Hiç görmediğimiz rakamlara ulaşacağız kısa süre içerisinde öyle görünüyor. Herkes tedbiri olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Memiş, vaka sayılarının düşmesi için herkesin gereken kurallara uyması ve tedbirleri elden bırakmaması gerektiğini hatırlattı.

"Bir hafta önce söylediğimiz rakamların 10 katına çıktı"

Omicron varyantı nedeniyle Erzurum'da okulların erken tatil edilmesinin söz konusu olmadığını belirten Memiş, şöyle konuştu:

"Erzurum'daki vaka sayılarımız bir hafta önce söylediğimiz rakamların 10 katına çıktı. Rakamları siz tahmin edin artık. Rrutin denetimlerimiz devam ediyor. Aşılamada tamamlayıcı dozu vurulma önemli. 2 doz Biontech aşısının koruyucu özelliği yüzde 30 fakat Omicron'a karşı koruyuculuğu artırmamız için 3'üncü doz önemli, tamamlayıcı dozu vurulunda koruyuculuk yüzde 80'e çıkıyor. Okulların tatilinin erkene alınması gibi bir durum söz konusu değil. Erzurum için şu an böyle bir risk yok."

Memiş, Erzurum'un turizmde çok önemli konuma sahip olduğunu, turistlerin kente gelmesi için bir çok nedenin bulunduğunu aktardı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde otel sayısı ile yatak kapasitesini artırdıklarını belirten Memiş, Konaklı ile Palandöken kayak merkezlerini birleştirme projesini gerçekleştirmek istediklerini, kente yapılan yeni otellerin de hizmete açıldığını hatırlattı.

Otel sayısını artırmanın kentteki istihdama direk etki oluşturduğunu ifade eden Memiş, "Otellerde doluluk oranımıza bakıldığında neredeyse kışın bizim turist ihtiyacımız yok denecek seviyede. Şu an oteller ful dolu, neredeyse yer yok, il merkezindeki oteller, misafirhaneler dahil." diye konuştu.

Memiş, zemindeki kaymalar nedeniyle bazı fabrikaların kapatılarak başka yere taşındığı Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesindeki durumu da yakından takip ettiğini söyledi.

"Bizim derdimiz vatandaşı mağdur etmeden sorunu çözmek"

Zemindeki kayma sonrası zarar ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvuran firmanın da olduğunu belirten Memiş, bu alanın genelinde bir sorun olduğunu teknik raporla tespit ettiklerini ancak kendilerinin derdinin vatandaşı mağdur etmeden sorunu çözmek olduğunu ifade etti.

Memiş, sorun yaşayan bütün fabrikaları taşıdıklarını ve bu konuda gerekenin mahkemece yapılacağını ifade etti.

"Suçlu kim?" sorusuna cevabı kendisinin veremeyeceğini anlatan Memiş, "Onu mahkeme verecek. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Kendi personelimizle ilgi soruşturma açtık, kontrolde sorun var. Devam eden bir soruşturma var. Dinamik bir süreç, çünkü zemin dediğiniz şey tahminlerle hareket edilir, ölçümlerle falan, dolayısıyla bundan sonraki sınavda hata yapmamamız lazım. Burada yeniden bir fabrika yapmak yerine yeni yere geçeceğiz." dedi.

Vali Memiş'ten kentte Kovid-19 vaka sayıları 10 katına çıktı açıklaması
Vali Memiş'ten kentte Kovid-19 vaka sayıları 10 katına çıktı açıklaması
Vali Memiş'ten kentte Kovid-19 vaka sayıları 10 katına çıktı açıklaması
Vali Memiş'ten kentte Kovid-19 vaka sayıları 10 katına çıktı açıklaması
Vali Memiş'ten kentte Kovid-19 vaka sayıları 10 katına çıktı açıklaması

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Okay Memiş, Erzurum, Omicron, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Memiş'ten kentte 'Kovid-19 vaka sayıları 10 katına çıktı' açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Memiş'ten kentte "Kovid-19 vaka sayıları 10 katına çıktı" açıklaması - Son Dakika
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