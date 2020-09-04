Erzurum Valisi Okay Memiş, topluluk oluşturan alanlarda denetim yaptı - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş, topluluk oluşturan alanlarda denetim yaptı

Erzurum Valisi Okay Memiş, topluluk oluşturan alanlarda denetim yaptı Vali Memiş: "Kurallara uymayanlara 3 milyon 600 bin lira cezai işlemde bulunduk" Memiş, "Benim bir önerim var karşımıza çıkan herkesi pozitif vaka gibi düşünelim" Vali toplu taşım araçlarını durdurup denetledi Erzurum Valisi...

Erzurum Valisi Okay Memiş, topluluk oluşturan alanlarda denetim yaptı

Vali Memiş:

"Kurallara uymayanlara 3 milyon 600 bin lira cezai işlemde bulunduk"

Memiş, "Benim bir önerim var karşımıza çıkan herkesi pozitif vaka gibi düşünelim"

Vali toplu taşım araçlarını durdurup denetledi

ERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetimler yaptı. Vali memiş, özellikle toplu taşıma araçlarına binerek uyarılarda bulundu. Öte yandan bir araca dur işareti yapması ardından aracın durmaması sonucu "bunlar bizi dinlemiyor ki" diyen Vali Memiş, gülümsemelere neden oldu.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla başta Cumhuriyet Caddesi olmak üzere kentin çeşitli yerlerinde esnafa ve vatandaşlara haber verilmeden denetimler yapıldı.

Vali Memiş, iş yerlerini tek tek gezerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede başarılı olmak için yapılması gereken kuralları anlattı. Vali Memiş denetimlerde iş yeri, kafeterya, lokantalar ve toplu taşıma araçlarında kurallara uymayanları uyarırken, maske takan ve sosyal mesafeye uyan vatandaşlara da teşekkür etti.

Yeni normalle vakalarda artış olduğunu ama şuanda düşüşe geçildiğini belirten Erzurum Valisi Okay Memiş, "Biz Erzurum olarak başından beri pandemiyi çok iyi yürüttüğümüzü düşünüyoruz. Yeni normale geçişten sonra Türkiye'de ve Dünya'da olduğu gibi artışlar gözlemlendi. Yeniden toparlamaya başladık. Hastanelerimizde ki yatak sayılarını dikkate aldığımızda hasta oranımız az diyebiliriz. Riskin hala devam ettiği de bir gerçek. Bir artış vardı ondada şuanda düşüşe geçtik. Ben sokakta gezen bir yöneticiyim her zaman caddelerdeyim ve insanlarımızın maske taktığını gözlemliyorum. Ara sokaklarda ve farklı semtlerde maske takılmadığına dair şikayetlerde var ama o bölgelere de polislerimiz bakıyor" dedi.

"Kurallara uymayanlara 3 milyon 600 bin lira cezai işlemde bulunduk"

Karşımıza çıkan herkesi pozitifmiş gibi düşünmemiz gerektiğini kaydeden Memiş, "Semptom göstermeyen vatandaşlarımızı evlerinde karantinaya alıyoruz ve habersiz olarak onları her gün denetliyoruz. Uymayan olursa cezai işlemler uyguluyoruz. Bu zamana kadar iş yerleri de dahil olmak üzere 3 milyon 600 bin lira cezai işlemde bulunduk. Keşke ceza kesmesek ama vakaları kontrol etmek bizim için daha önemli. Benim bir önerim var; karşımıza çıkan herkesi pozitif vaka gibi düşünelim. Karşımızdaki herkeste virüs çıkma ihtimali var. Ailemiz için ve kendimiz için önlemler almak zorundayız. Bazı vatandaşlar bu devlet nerede denetleme yapmıyor mu diyor. Biz polislerimiz, jandarmamız ve sağlık çalışanlarımızla görevdeyiz. Herkes sabırlı olsun dışarı çıkmamaya çalışsınlar. Vatandaşlarımızın eleştirilerine açığız çünkü onların emrindeyiz" açıklamalarında bulundu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, topluluk oluşturan alanlarda denetim yaptı

Koronavirüs, Okay Memiş, Erzurum, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 18:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Erzurum Valisi Okay Memiş, topluluk oluşturan alanlarda denetim yaptı - Son Dakika

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