Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı

Süper Lig'in 40. haftasında Kasımpaşa'ya sahasında 1-0 kayberek kümede kalma şansını zora sokan BB Erzurumspor'da beklenmeyen bir ayrılık yaşandı ve teknik direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Yılmaz Vural'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

3 GALİBİYET VE 5 YENİLGİ

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Erzurumspor'un başında dokuz maça çıkan Yılmaz Vural 3 galibiyet, 5 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

GECENİN BİR YARISI

Erzurumspor bu kararını gece 01.30 sularında paylaştı. Bunun ardından ayrılık paylaşımına yorum yapılmasına sınırlama getirildi. Derbi ve Fenerbahçe maçı etkisiyle Yılmaz Vural'ın gönderilmesi çok konuşulamadı. Geçen haftaki Fenerbahçe karşılaşmasında Yılmaz Vural'ın oyuncularıyla yaşadığı polemiğinde bunda etkisi olduğu belirtiliyor.