Son Dakika Haberleri: Eş, Dost, Akraba Değil, Ataşehir Zenginleşsin"

Eş, Dost, Akraba Değil, Ataşehir Zenginleşsin"

56 dakika önce

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, "Ben hizmeti Ataşehir'e yapacağım. Aileme, eşime dostuma değil" dedi.

Eş, Dost, Akraba Değil, Ataşehir Zenginleşsin
AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, "Ben hizmeti Ataşehir'e yapacağım. Aileme, eşime dostuma değil" dedi.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, seçim çalışmaları kapsamında Yenisahra Mahallesi'nde halkla buluştu. Çoğunluğunu Roman vatandaşların oluşturduğu kalabalık İsmail Erdem'i meşaleler yakarak, alkışlarla karşıladı. Roman vatandaşlar, "Mevcut yönetim bizi hakir görüyor, belediyenin kapısına bile sokulmuyoruz. Mahallemizin durumunu görüyorsunuz. Ayrımcılıktan ve itelenmekten çok bunaldık. Bizim çocuklarımızın da eğitime, parka, sosyal alana ihtiyacı var. Bizler de Ataşehirliyiz" diyerek isyanlarını dile getirdiler.

"AYNI HATAYI BİR DAHA YAPMAYACAĞIZ"

"Bütün bunlar bizim de suçumuz" diye dert yanan Roman vatandaşlar, "Biz değişirler diye, vaatlerine kanıp, bir kez daha şans verdik. Cebine çalışan adamı bir kez daha seçersen olacağı budur. Ancak aynı hatayı bir daha yapmayacağız. Ataşehir'e dürüst, hilesi hurdası olmayan başkan İsmail Erdem yakışır" dediler.

"HİZMETİN AYRIMCILIĞI OLMAZ"

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem de hiç kimsenin bir diğerini hakir görme hakkı olmadığını belirtip, Türkiye'nin bütün renkleri bağrına basan çok büyük bir ülke olduğunu hatırlatarak,"Roman'ı, Laz'ı, Kürt'ü, Çerkez'i birdir, bütündür. Bölücülük ve ayrımcılık yaparak insanımızı yabancılaştıramazlar" dedi. Hizmetin ayrımcılığı olamayacağını belirten Erdem, "Hizmeti Ataşehir'e yapacağım, görevinden ihraç edilenler önce ailesine, eşine, dostuna hizmet götürmüş. Usulsüzlükler diz boyu. Bu nasıl bir vicdandır bilemiyorum. Görevini kötüye kullanan, ihaleye fesat karıştıran, haksız mal edinen, işlerini akrabaları üzerinden sürdüren ve bu sebeplerden dolayı ihraç edilen biri nasıl olur da tekrar aday olur?" ifadelerini kullandı.

"EL ELE VERİP ATAŞEHİR'İ BÜTÜN ÇÖPLERİNDEN TEMİZLEYECEĞİZ"

Yenisahra Mahalle sakinlerinin bütün dertlerini çözeceğini belirten İsmail Erdem, "El ele vererek Ataşehir'i bütün çöplerinden temizleyeceğiz. Sizin için buradayım, hizmet için buradayım" diye konuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:17 Kaynak: DHA

AK Parti, İsmail Erdem, Ataşehir, Politika
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