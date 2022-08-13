Rus roketinden vazgeçen Avrupa, Musk'tan yardım bekliyor

Ukrayna'ya yürüttüğü operasyon sonrasında Batılı ülkeleri karşısına alan Rusya, uzay ortaklıklarını da iptal etmeye karar verdi. Daha önce uçuşlarını Rusya'nın Soyuz roketleriyle gerçekleştiren Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ise ortada kaldı. ESA'nın gözünü SpaceX'e diktiği bildirildi.

ESA: SpaceX CEO'su Elon Musk'la görüşmek istiyoruz

Rusya'nın uzay anlaşmalarından çekilmesi sonrasında birçok ülkenin uzaya gitme planları değişti. Daha önce Rusya'nın Soyuz roketlerini kullanan Avrupa Uzay Ajansı ise farklı bir ortak arayışında. Japonya, Hindistan ve SpaceX'in masada olduğunu belirten ESA Yöneticisi Josef Aschbacher, Elon Musk'la görüşmek istediğini aktardı.

Reuters'a konuşan ESA yöneticisi, şu anda "iki buçuk" seçeneğin gündemde olduğunu ifade etti. Verdiği demeçte, "Biri SpaceX, bu açık. Bir diğeri muhtemelen Japonya'dır. SpaceX'in bunlardan daha işlevsel olduğunu söyleyebilirim ve kesinlikle ilgileniyoruz" şeklinde konuştu.

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Henüz Rusya'ya alternatif bir roket bulamayan ESA, Fransız şirket Arianespace'in Ariane 6 roketini kullanmayı planlıyordu. Fakat Ariane 6'nın birçok sorunla karşılaştığını ve ESA için yeterli olmadığını söyleyen yetkililer, geçici çözümle ilerlemek istiyor.

Görüşmelerin keşif aşamasında kaldığını dile getiren ESA Yöneticisi Josef Aschbacher, "Uygun olduklarından emin olmamız gerekiyor. Otobüse binme gibi bir şey değil" dedi. Ariane 6'nın yük taşımak için kullanılamayacağının altını çizdi.

Avrupa şimdiye kadar küçük fırlatışlar için İtalyan Vega'ya, orta boyutlar için Rus Soyuz'a ve daha ağır görevler için Ariane 5'e güveniyordu. Yeni nesil Vega C roketi geçen ay test edildi ve Ariane 6 ise gelecek yıla kaldı.

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