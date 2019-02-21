"Esaretİn Bedeli"Ni 2 Ayda 10 Bin Kişi İzledi…

Çolpan İlhan&Sadri Alışık tiyatrosu tarafından Türkiye'de ilk kez tiyatro sahnesine taşınan "Esaretin Bedeli" oyunu izleyenleri gözyaşlarına boğuyor. Kerem Alışık''Seyircimizin üzerinde gerçekçi bir etki yaratmak, onların yüreklerine dokunabilmek ve tiyatro yoluyla duygularını bizlerle paylaştıklarını görmek, bizetüm çabalarımızın boşa çıkmadığını gösteriyor. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz''dedi.

Sezonu açtığı günden bu yana kapalı gişe oynayan oyunun başrollerini Kerem Alışık (Red), Kaan Taşaner (Andy) ve İştar Gökseven (Müdür Stammas) paylaşıyor…Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından ilk kez tiyatroya uyarlanan "Esaretin Bedeli", 25 kişilik dev bir kadrosuyla izleyenleri adeta büyülüyor.

Oyunun Konusu:

Andy Dufresne masum olduğunu iddia etmesine rağmen, karısını ve sevgilisini öldürmesi sonucu Shawshank hapishanesin de iki kez müebbet hapse çarptırılır. Uzun yıllarını hapishanede geçirmiş eski bir mahkûm olan Red ile aralarında güçlü bir dostluk kurulur. Red, Andy'nin hapishane şartlarına çabucak pes edeceğini düşünse de, Andy bu konuda çok dirençlidir.Shawshank deki dayak işkence tecavüz ve her türlü acıya karşı hayata bağlı ve her zaman umutludur. Bu durumuyla etrafındaki mahkûmları da etkileyen Andy, onları parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırır. Andy Dufresne, hayatta sabrın, bilginin zekânın ve umudun tüm zorlukların üstesinden gelinebileceğinin kanıtıdır belki de.