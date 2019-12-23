Esed rejimi İdlib'de 11 köyü daha ele geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esed rejimi İdlib'de 11 köyü daha ele geçirdi - Son Dakika

Esed rejimi İdlib'de 11 köyü daha ele geçirdi

6 saat önce

Beşşar Esed rejimi, Rusya ve İran destekli yabancı terörist grupların yardımıyla Astana anlaşmalarını hiçe sayarak, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 11 yerleşimi daha ele geçirdi.

Esed rejimi İdlib'de 11 köyü daha ele geçirdi, System.String[]

Beşşar Esed rejimi, Rusya ve İran destekli yabancı terörist grupların yardımıyla Astana anlaşmalarını hiçe sayarak, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 11 yerleşimi daha ele geçirdi.

Esed ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in güneydoğusundaki Mudeyrise, Ebu Şerci, Krati, Krestene, Hülübbe, Tuh, Muaysurune, Tehtaaya, Ebu Mekki, Sukeya ve Sırman köylerini kontrolüne aldı.

Böylece 20 Aralık'ta kara operasyonu başlatan rejim güçlerinin ele geçirdiği yerleşimlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Rejim güçleri daha önce Um Celal, Um Tüveyne, Kıt, Hirakı, Mıntar, Sıhal, Es Sırc, Seyyadi, Tel Şeyh, Furce, Breysa, Rabia, Ureybe, Şara ve Ebu Habbe yerleşimlerini ele geçirmişti.

Yoğun saldırıların hedefinde İdlib'in Maarratünnuman ve Serakib ilçe merkezleri ile kırsalları bulunuyor.

Esed rejiminin karadan ilerleme amaçlı başlattığı saldırıya, İran destekli yabancı terörist gruplar ve başını Rus özel kuvvetlerinin çektiği "Kaplan Güçleri" adlı "5. Lejyon" da destek veriyor.

Rusya hava saldırılarıyla da rejim güçlerine destek oluyor.

TSK'ye ait gözlem noktası

İdlib'in güneydoğusunda Maarratünnuman ilçesinin yaklaşık 15 kilometre güneydoğusunda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir gözlem noktası bulunuyor.

Askeri muhalifler, saldırıların genişlemesi durumunda Sırman'daki söz konusu gözlem noktasının çevrelenme tehlikesinin ortaya çıkacağını değerlendiriyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu alanlardan nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içerisinde bir milyonu aştı. Yalnızca geçen ay başından bu yana bölgede yerinden edilenlerin sayısı 205 bini buldu.

Astana, İdlib, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:22 Kaynak: AA
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