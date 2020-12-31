Esen Ailesi yılın son günü dehşeti yaşadı... 63 koyun telef oldu - Son Dakika

Esen Ailesi yılın son günü dehşeti yaşadı... 63 koyun telef oldu

31.12.2020 15:28

Esen Ailesi yılın son günü dehşeti yaşadı.

Esen Ailesi yılın son günü dehşeti yaşadı... 63 koyun telef oldu

Sabah ağla geldiklerinde 63 baş koyunlarının sokak köpekleri tarafından telef edildiğini gören aile ne yapacağını şaşırdı

Ölmek üzere olan kuzularının başına gelen Sevim Esen; Hayvansever kadınlara seslendi

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan Sevim-Suat Esen çiftinin ağılına giren sokak köpekleri, yılın son günü dehşet saçtı. Ağıldaki geceleyen 63 koyun ve kuzu sokak köpekleri tarafından telef edildi. Sabah ağıla gelen aile, büyük umutlarla besledikleri koyun ve kuzulardan 63 başının köpeklerin saldırısı sonucu telef olduğunu görünce ne yapacağını şaşırdı. Ağır yaralı olan kuzuları ile kameralar karşısına geçip açıklama yapan Sevim Esen, hemcinsi hayvansever kadınlara sitem ederek "Bunlar da hayvan ve bunlar da can taşıyor. Köpeğe bir şey olduğunda 'Hayvan hakkı' diye bağıranlar benim biberonla büyüttüğüm bu kuzular da can taşımıyor mu?" diyerek olaya kayıtsız kalan hayvansever kadınlara duyarsızlıkla suçladı.

Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Suat-Sevim Esen Çifti'ne ait ağılda meydana geldi. Geçimini hayvancılıkla sağlayan Esen Ailesi"nin 63 küçükbaş hayvanı sokak köpekleri tarafından telef edildi. Sahipsiz köpeklerin aynı ağıla üçüncü kez girdiği ve yarısı hamile olan koyun ve henüz yeni doğmuş yavru kuzuları telef ettiği öğrenildi. Olayın yetkililere bildirilmesinin ardından bölgeye Muğla Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü ekipleri ile Menteşe Belediyesi'ne bağlı ekipler yönlendirildi.

Hayvanları telef olan Suat Esen, "50 senedir hayvancılık yapıyorum. Başıma böyle bir şey ilk kez geliyor. Bundan 3-4 gün önce 8 hayvanımı parçaladılar. Ondan 3 gün sonra 3 gebe koyunumu öldürdüler. Bugün de 50 kadar öldü" dedi.

Daha sonra bölgeye gelen Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "Bu sabah çok üzücü bir haberle karşılaştık. Suat Esen abimizin ağılında çok ürkütücü bir manzara var karşımızda. Ağıla giren başıboş sokak köpekleri tarafından hayvanları telef edilmiş durumda. Müdürlük olarak gerekli tespitleri yapıyoruz. Valimiz ve bakanımızın katkılarıyla üreticimizi mağdur ettirmeyeceğiz" diye konuştu.

Saylak, "Zevk için alınan evcil hayvanların daha sonra sokağa bırakılması ve bunların yiyecek bulamaması sonucu bu hayvanları ağıl ve sürülere dalması sıkça karılaşır olduğumuz bir tablo ortaya koyuyor. Bu da üzüntü verici sonuçlar doğuruyor. Hem üreticimiz mağdur oluyor, ürün ve mal kaybı meydana geliyor. Mal canın yongası. Lütfen çocuklarınızı mutlu etmek için aldığınız evcil hayvanları sokağa bırakmayın. Sahiplendiyseniz sonuna kadar sizlerle kalsın. Güvenlik kameralarından buraya girenin bir köpek olduğunu tespit etti arkadaşlarımız. Üreticimizin yaralarını saracağız. Her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.

Suat Esen'in eşi Sevim Esen ise, "Bazen televizyonlarda görüyoruz. Köpeğe bir şey olduğunda hayvan hakları diye bağırıyorlar. Ben bu kuzuyu biberonla büyüttüm. Komşudan süt aldım geldim. Bu kadınlar bir buraya gelip hayvan haklarını görsünler. Bakamayacağınız köpeği almayın" diye konuştu.

Yaşanan vahim olayın ardından Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın talimatları ile yılbaşı sonrası mağdur aileye 40 adet koyun verileceği belirtildi.

Esen Ailesi yılın son günü dehşeti yaşadı... 63 koyun telef oldu
Esen Ailesi yılın son günü dehşeti yaşadı... 63 koyun telef oldu
Esen Ailesi yılın son günü dehşeti yaşadı... 63 koyun telef oldu
Esen Ailesi yılın son günü dehşeti yaşadı... 63 koyun telef oldu
Esen Ailesi yılın son günü dehşeti yaşadı... 63 koyun telef oldu
Esen Ailesi yılın son günü dehşeti yaşadı... 63 koyun telef oldu
Esen Ailesi yılın son günü dehşeti yaşadı... 63 koyun telef oldu
Esen Ailesi yılın son günü dehşeti yaşadı... 63 koyun telef oldu
Esen Ailesi yılın son günü dehşeti yaşadı... 63 koyun telef oldu
Esen Ailesi yılın son günü dehşeti yaşadı... 63 koyun telef oldu
Esen Ailesi yılın son günü dehşeti yaşadı... 63 koyun telef oldu

Atatürk Bulvarı, Hisarcık, Menteşe, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esen Ailesi yılın son günü dehşeti yaşadı... 63 koyun telef oldu - Son Dakika


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