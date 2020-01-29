Esen'den 'hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika
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Esen'den 'hayırlı olsun' ziyareti

6 saat önce

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, CHP Konyaaltı İlçe Kongresi'nde güven tazeleyen Konyaaltı İlçe Başkanı Onur Duruk ve yönetimini ziyaret etti.

Esen'den 'hayırlı olsun' ziyareti, System.String[]

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, CHP Konyaaltı İlçe Kongresi'nde güven tazeleyen Konyaaltı İlçe Başkanı Onur Duruk ve yönetimini ziyaret etti.


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kongre ile yeniden göreve seçilen CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Onur Duruk ve ilçe örgütünü ziyaret etti. Konyaaltı Belediyesi meclis üyelerinin de katıldığı ziyarette Semih Esen, belediyenin çalışmaları hakkında partililere bilgi verdi.


Semih Esen, 9 ay gibi kısa bir süre içinde 17 park yaptıklarını ve hizmete açtıklarını söyledi. Bununla birlikte Öğretmenevleri Mahallesinde 117 dönümlük alanın ihalesini Konyaaltı Belediyesi olarak aldıklarını ifade eden Esen, bu park alanını da tamamen çocukların ve de halkın yararına olacak şekilde yeniden düzenleyeceklerini belirtti. Esen, "İhaleye şirket ve şahıs olmak üzere 9 isim katıldı. Ama çok şükür sizler adına, Konyaaltı halkı adına o ihaleyi aldık. Orayla ilgili pek çok şey yapılacak. Otistik çocuklarla ilgili bir takım projeler orada gerçekleştirilecek, çocuklara ve emeklilere yönelik çok şey olacak. Bunları, şimdilik düşüncemiz bu, hiç kimseye kiraya vermeden


belediye olarak kendimiz işletmek. Belediye şirketimiz aracılığıyla kar amacı gütmeden işletmek istiyoruz" dedi.


Konuşmasında, Öğretmenevleri Mahallesinde bulunan 30 bin metrekare alana 'arboretum' tarzı botanik park yapacaklarını da dile getiren Esen, bu park içerisinde yine çeşitli sosyal ünitelerin yer alacağını söyledi. Ağaç parkta denilen arboretum parkı ile bölgeye yeni bir cazibe alanı kazandırmak istediklerini belirten Esen, tüm bu projelere çok kısa süre içinde başlayacaklarını ve bölge halkına kaz andıracaklarını kaydetti. - ANTALYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Konyaaltı Belediyesi, Semih Esen, Konyaaltı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:20 Kaynak: İHA
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