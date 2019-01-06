Son Dakika Haberleri: Esenboğa'dan Yurt Dışına Direkt Uçuşlar Artıyor

Esenboğa'dan Yurt Dışına Direkt Uçuşlar Artıyor

32 dakika önce

Ankara Ticaret Odasının (ATO) girişimleriyle başlayan Esenboğa'dan yurt dışına direkt uçuşlarda yeni bir aşama daha katedildi.

Esenboğa'dan Yurt Dışına Direkt Uçuşlar Artıyor, System.String[]
Ankara Ticaret Odasının (ATO) girişimleriyle başlayan Esenboğa'dan yurt dışına direkt uçuşlarda yeni bir aşama daha katedildi. Başkent Ankara, Ocak ayında üç dünya başkentine direkt uçuşla bağlanıyor. Esenboğa'dan İtalya, İngiltere ve Gürcistan'ın başkentlerine direkt uçuş başlıyor.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın göreve başlar başlamaz ısrarlı çalışma yürüttüğü, hükümetin her kademesine ilettiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın yaptığı çalışmalarla başlatılan Ankara'dan yurt dışına doğrudan uçuşlara yeni destinasyonlar ekleniyor. 7 Ocak'ta İtalya'nın başkenti Roma'ya başlayacak olan uçuş, 60 yıl sonra iki başkent arasında gerçekleşecek ilk uçuş olma özelliğini taşıyor. Roma uçuşunun ardından Ankara, Avrupa ile yeni bağlantısını 9 Ocak'ta İngiltere'nin başkenti Londra uçuşu ile gerçekleştirecek. Türk Hava Yolları'nın Esenboğa'dan bir diğer direkt uçuşu da 18 Ocak'ta Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gerçekleşecek.

"Dünya şehri Ankara hedefine adım adım yaklaşıyoruz"

Konuyla ilgili değerlendirme yapan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, başkent Ankara'nın uzun yıllardır sorunu olan aktarmasız uçuş konusunda göreve başladıklarından bu yana çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Frankfurt, Berlin, Viyana ve Paris'le başlatılan direkt uçuşlarda gelinen aşamadan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Uçuşların devamı için doluluk oranlarının önem taşıdığını hatırlatan Baran, bu konuda tüm Ankaralılara görev düştüğünü belirterek, seyahatlerinde doğrudan uçuşları tercih etmelerini istedi. Başkent Ankara'nın son dönemde yapılan çok yönlü çalışmalarla sanayiden ticarete, turizmden sağlığa kadar her alanda gelişme kaydettiğini vurgulayan Baran, yurt dışına doğrudan uçuşlar konusunun bu çalışmalarla paralel olarak yürütülmesinin gerekliliğine dikkat çekerek, "Dünya şehri Ankara hedefine adım adım yaklaşıyoruz" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:42 Kaynak: İHA

Gürcistan, Ankara, Güncel
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