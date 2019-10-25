Esenboğa Havalimanı'nda Cumhuriyet Rüzgarı

Cumhuriyet kadınının dünden bugüne değişimi bu sergide

ANKARA - Cumhuriyetin 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan defilede Cumhuriyet Kadınının dünden bugüne kadarki değişimi Esenboğa Havalimanı'nda gözler önüne serildi. Birbirinden özel tasarımların yer aldığı defilede geleneksel motifler modern çizgilerle buluşturuldu. Defileye yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Ankara Esenboğa Havalimanı özel bir defileye ev sahipliği yaptı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırlanan Cumhuriyet Kadınının dünden bugüne değişimi hazırlanan 35 ürünle gözler önüne serildi. Geleneksel motiflerle modern çizgilerin bir arada kullanıldığı özel kreasyon, mankenler tarafından sergilendi.

Defilenin sürprizi ise ünlü Modacı Hamiyet Gürelli'nin katkılarıyla hazırlanan hostes kıyafetleri ve Ay yıldızlı elbise oldu. Özel kreasyonun tüm kumaşları elle dokunurken el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı defileye yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi.

Defileye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden TAV Ankara Genel Müdürü Nuray Demirel," Değişik sanat faaliyetlerine değişik zamanlarda bugüne kadar ev sahipliği yaptık. Özellikle sanatçılarımızın yapmış olduğu çalışmalarda sosyal sorumluluk projelerini çok önemsedik ve genelde bunlar panolar yağlı boya tablolar şeklindeydi.İlk kez bu kadar güzel hareketli bir defile eşliğinde yine güzel el sanatlarımızın ele alındığı, takılarımızı sergilendiği, ayakkabıların elle hazırlanan dokumaların tasarımla buluştuğu bu güzel defileye ev sahipliği yapacağız. Biz çok mutluyuz. Cumhuriyetimizin 96 'ncı yılını bu özel defile ile karşılamış olacağız. Cumhuriyet kadınları sergisi bunun için de ayrıca gurur duyuyoruz" dedi.

Kumaşlar elde dokundu

Ankara Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Timur Gültekin ise defileye ilişkin,"Biz her yıl öğrencilerimiz ve hocalarımızla birlikte bir koleksiyon hazırlıyoruz. Bu koleksiyonun bir teması oluyor bu yılki temamız da Cumhuriyet kadınlarıydı ve geçmişten günümüze Anadolu'daki kadınlarımızın giydiği kıyafetlerden öğrencilerimiz, hocalarımız esinlenip bu koleksiyona oluşturdular .Fakat burada altını çizmemiz gereken diğer koleksiyonlardan farklı olan yönü, bu koleksiyonun dokuma kumaşları tamamen Ankara Üniversitesi'ndeki atölyelerde üretildi ve bu kıyafetlere uygun takılar ve üretilen bu kumaşlardan ayakkabılar yapıldı. Şu ana kadar da belki Türkiye'de yapılmış olan tek eşsiz koleksiyonlardan bir tanesi" dedi.