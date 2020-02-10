Esenler Belediye Başkanı Göksu: "Yeşim Meltem Şişli'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için bir yük... - Son Dakika
Son Dakika Politika Esenler Belediye Başkanı Göksu: 'Yeşim Meltem Şişli'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için bir yük... - Son Dakika

Esenler Belediye Başkanı Göksu: "Yeşim Meltem Şişli'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için bir yük...

7 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) meclis toplantısında konuşan AK Parti İBB Meclisi Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu. İBB Genel Sekreteri Yeşim Meltem Şişli için.

Esenler Belediye Başkanı Göksu:

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) meclis toplantısında konuşan AK Parti İBB Meclisi Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu. İBB Genel Sekreteri Yeşim Meltem Şişli için. "İstanbul Büyükşehir Belediyesi için bir yük olduğunu düşünüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yükten bir an önce kurtulmalı" dedi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesinin meclis toplantısında konuşan AK Parti İBB Meclisi Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB Genel Sekreteri Yeşim Meltem Şişli için, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi için bir yük olduğunu düşünüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yükten bir an önce kurtulmalı" ifadelerini kullandı.


Göksu sözlerine şöyle devam etti:


"İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu söylenen sözlerden rahatsız olmamış olacak ki, bu sözler ortaya çıktıktan sonra bu yönetici ile ilgili herhangi bir tasarrufta bulunulmadı. Onlarca şahit belgeleriyle beraber ve yargıya intikal ettiği hali ile beraber bu ilgili yöneticinin bu ifadeleri kullandığını ifade etti ve kayıtlara geçirdi. Bu kullanılan ifadeler bir insanlık suçudur, iki nefret suçudur, üç ayrımcılıktır. Bu kullanılan cümlelerin hem siyasi, hem hukuki, hem idari yaptırımları olmak zorundadır. Hukuki sonuçlarının ne olacağı konusunda yargı karar verecektir. Siyasi sonuçlarının ne olacağı konusunda hep beraber takip edeceğiz. Ama idari sonuçları konusunda İstanbul Belediye Başkanından İstanbul halkı ve biz burada meclis olarak sonuç bekliyoruz. 21. yüzyılın bu başlangıcında bu kentin herhangi bir yönetiminde olmayı bu kadın hak etmiyor. Siz İstanbul Büyükşehir Belediye Yönetimi olarak bu konuda idari işlem yapmazsanız bizim siyasal olarak ne yapacağımızı ilerleyen günlerde hep beraber göreceğiz."


"İstanbul Büyükşehir Belediyesi için bir yük olduğunu düşünüyorum"


Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatlerine değinen Göksu, "Her zaman kullandığınız dil 16 milyonu temsil ediyor. Peki o hakaret edilen insanlar o 16 milyonun içinde değil mi? Herkesi kucaklayacağınızı söylüyordunuz, o insanlar kucaklayacağınız insanlar içinde değil mi? Onlar yoksa başka bir gezegenden mi geldiler? Şimdi CHP grubundaki hanımlara seslenmek istiyorum, bir hanımefendi olarak diğer hanımefendilere yapılan bu ayrımcılığı nasıl içinize sindirebiliyorsunuz. Bu sözleri sarf etmiş bir yöneticinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için bir yük olduğunu düşünüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yükten bir an önce kurtulmalı ve gereğini ivedilikle yapmalıdır" şeklinde konuştu.


"Seçimden önce her şeyi indireceğim diyeceksiniz, seçimden sonra her şeyi bindireceksiniz"


Zam konusuna da tepki gösteren Göksu, "İnsanların günlük yolculuğunu yiyenler garip gurabanın biletine yüzde 30 zam yaptı. Bu zammın ekonomik boyutunu, hukuki boyutunu değil ahlaki boyutunu değerlendirmemiz gerekir. İstanbul'da sayın başkanımız seçim kampanyası boyunca dört şeyde halkın harcamasını azaltacağını belirtti. Bunlar eğitim, gıda, su, ulaşım. Azaltma böyle mi oluyor? Marmaray'a yüzde 35 zam, Marmaray'a yapılan zam aynı UKOME kararından çıktı. 5216 yasa gereği ulaşım konusunda yetkili UKOME'dir, yetkisi de toplu taşıma fiyatlarını belirlemektir. UKAME bir karar almıştır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bu kararı onaylamıştır. Ey aziz İstanbullular İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin bu konuda herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır. Seçimden önce her şeyi indireceğim diyeceksiniz, seçimden sonra her şeyi bindireceksiniz. Seçimden önce Her şey güzel olacak diyeceksiniz, seçimden sonra her şey zamlı olacağa çevireceksiniz" dedi. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yeşim Meltem Şişli, Esenler, Göksu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:20 Kaynak: İHA
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