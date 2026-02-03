Esenler\'de Alacak Verecek Kavgası İki Can Aldı

İstanbul Esenler'de 2 kişinin hayatını kaybettiği olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Vurulan şahısların alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu öğrenildi.

Olay, saat 17.15 sıralarında Esenler Tuna Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katında bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesinin ardından yapılan incelemelerde iş yerinde silahla vurulan 2 kişinin cansız bedeni bulundu. İtfaiyenin haber vermesiyle polis, iş yerinin etrafını güvenlik şeridi ile kapatarak, olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. yanan binada 2 kişinin cansız bedeninin bulunmasının detayları ortaya çıktı. Polisin yaptığı incelemede alacak verecek kavgası olduğu İsmail Akın'ın Şükrü Yılmaz'ı vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.

Alacak verecek kavgası 2 can aldı

Ortaya çıkan detaylarda Akın ile Yılmaz'ın bir süre önce yanan iş yerini ortak olarak işlettikleri, aralarında bu konudan alacak verecek meselesi yüzünden husumet olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilerde iki ismin konuşmak için buluştukları ardından çıkan tartışma sonrası İsmail Akın'ın Şükrü Yılmaz'ı silahla vurduğu ardından aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Yangının çıkış sebebi belli oldu

Öte yandan, iş yerinde çıkan yangının nasıl çıktığı da belirlendi. İş yerinin alt bölümünde yangın çıktığı ve itfaiye tarafından söndürüldüğü, yangının iş yerinin alt katındaki atölye bölümünde bulunan bir motosikletin üzerine yağ dökülüp yakılması sonucu meydana geldiği ortaya çıktı. Yetkililerin yaşanan olayla ilgili geniş ve kapsamlı soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü öğrenildi. - İSTANBUL