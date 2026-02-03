Esenler'de Alacak Verecek Kavgası İki Can Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Esenler'de Alacak Verecek Kavgası İki Can Aldı

Esenler\'de Alacak Verecek Kavgası İki Can Aldı
03.02.2026 01:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenler'de husumet nedeniyle çıkan tartışmada iki kişi silahla vurulup bir yangın çıktı.

İstanbul Esenler'de 2 kişinin hayatını kaybettiği olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Vurulan şahısların alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu öğrenildi.

Olay, saat 17.15 sıralarında Esenler Tuna Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katında bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesinin ardından yapılan incelemelerde iş yerinde silahla vurulan 2 kişinin cansız bedeni bulundu. İtfaiyenin haber vermesiyle polis, iş yerinin etrafını güvenlik şeridi ile kapatarak, olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. yanan binada 2 kişinin cansız bedeninin bulunmasının detayları ortaya çıktı. Polisin yaptığı incelemede alacak verecek kavgası olduğu İsmail Akın'ın Şükrü Yılmaz'ı vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.

Alacak verecek kavgası 2 can aldı

Ortaya çıkan detaylarda Akın ile Yılmaz'ın bir süre önce yanan iş yerini ortak olarak işlettikleri, aralarında bu konudan alacak verecek meselesi yüzünden husumet olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilerde iki ismin konuşmak için buluştukları ardından çıkan tartışma sonrası İsmail Akın'ın Şükrü Yılmaz'ı silahla vurduğu ardından aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Yangının çıkış sebebi belli oldu

Öte yandan, iş yerinde çıkan yangının nasıl çıktığı da belirlendi. İş yerinin alt bölümünde yangın çıktığı ve itfaiye tarafından söndürüldüğü, yangının iş yerinin alt katındaki atölye bölümünde bulunan bir motosikletin üzerine yağ dökülüp yakılması sonucu meydana geldiği ortaya çıktı. Yetkililerin yaşanan olayla ilgili geniş ve kapsamlı soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Şükrü Yılmaz, İsmail Akın, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Esenler, Cinayet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenler'de Alacak Verecek Kavgası İki Can Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü 3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

23:16
Mersin’de cipin çarptığı yayalardan 3’ü hayatını kaybetti, 3’ü yaralandı
Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı
22:29
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma’nın ismi de yer aldı
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı
22:02
20 yıl sonra bir ilk Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
20 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
21:32
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti
20:42
Epstein dosyalarında karanlık iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
Epstein dosyalarında karanlık iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
19:38
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı Aynı firma, yine skandal görüntüler
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 01:20:38. #.0.4#
SON DAKİKA: Esenler'de Alacak Verecek Kavgası İki Can Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.