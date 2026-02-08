Esenler'de Hamsi ve Horon Festivali Coşkusu - Son Dakika
Esenler'de Hamsi ve Horon Festivali Coşkusu

Esenler\'de Hamsi ve Horon Festivali Coşkusu
08.02.2026 17:59
Esenler Belediyesi, 11. Hamsi ve Horon Festivali'nde 5 ton hamsi ikram etti, birlik çağrısı yapıldı.

ESENLER Belediyesi 11'inci Hamsi ve Horon Festivali düzenledi. Festivalde vatandaşlara 5 ton hamsi ikram edildi. Programa katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Biz millet olarak birbirimize daha çok sarılmalıyız. Daha çok iç içe olmalıyız. Kültürümüzü taşımalıyız. Bizim en çok isteğimiz arzumuz birlik beraberlik" dedi.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Hamsi ve Horon Festivali, Esenler Dörtyol Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Esenler Belediyesi ile Esenler Rizeliler Derneği iş birliğinde düzenlenen festivalde vatandaşlara 5 ton hamsi ikram edildi. Zaman zaman etkili olan yağışa rağmen vatandaşlar balık ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Programa Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu katıldı. Karadeniz kültürünün ön plana çıktığı etkinlikte, yöreye özgü lezzetlerin yanı sıra halk oyunları ve çeşitli etkinlikler yer aldı. Festival boyunca Karadeniz türküleri eşliğinde horonlar oynanırken, alanda coşkulu anlar yaşandı. Sanatçılar Birol Topaloğlu ve Zeki Uçkan, seslendirdikleri türkülerle katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

Program, Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun, balık ekmeklerin pişirildiği stantta vatandaşlara balık ekmek dağıtmasıyla başladı. Yağmura aldırış etmeyen ilçe sakinleri hamsi ekmek için bekledi. Heyet, daha sonra 53 farklı hamsi yemeğinin sergilendiği standı ziyaret ederek basın mensuplarına poz verdi. Ardından program için hazırlanan etkinlik çadırına geçildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Esenler'de düzenlenen Hamsi ve Horon Festivali'nde yaptığı konuşmada etkinliğin kültürel yönüne dikkat çekti. Bak, konuşmasında, "Hamsi'de bir Karadeniz'in özel bir kültürü,horonla beraber. Rizeli Dernekler Federasyonu bunu organize ediyor belediyemizle beraber. Tabii Esenler Belediye'miz halkıyla buluşan bir belediye" ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Biz millet olarak birbirimize daha çok sarılmalıyız. Daha çok iç içe olmalıyız. Kültürümüzü taşımalıyız. Bizim en çok isteğimiz arzumuz birlik beraberlik. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiği gibi birlik beraberliğe daha çok ihtiyacımız var. Kaynaşmak önemli. İlçeye aidiyet sağlamak önemli. Meydanlarda buluşmak önemli."

GÖKSU: BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRDİĞİ ETKİNLİK

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, yaptığı konuşmada etkinliğin yalnızca bir yemek organizasyonu olmadığını vurgulayarak, festivalin birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir buluşma vesilesi olduğunu söyledi. Göksu, "Burada bir araya gelmek, birbirimizi tanımak, ekmeğimizi paylaşmak çok kıymetli. Bugün Rize Derneğimizle birlikte hamsilerimizi pişirdik, vatandaşlarımıza ikram ediyoruz." ifadelerini kullandı. Hamsi Festivalinin kültürel yönüne de dikkat çeken Göksu, "Bu mesele sadece balık yemek değil, bir kültür birliğidir. Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül dost ister, kahve bahane derler. İşte bu festivaller de buluşmak için güzel bahaneler.. Birbirimizi ne kadar çok tanırsak o kadar güçlü oluruz. Bir oluruz, birlikte Türkiye oluruz" dedi.

Festivalin Esenler'de başlamasının ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Göksu, Türkiye'deki ilk Hamsi Festivalinin Esenler'de düzenlendiğini hatırlatarak, "On birincisini düzenliyoruz. Buradan başlayan bu güzel gelenek bugün Türkiye'nin birçok yerinde yapılıyor. Güzel bir hayra örnek olmak bizim için çok değerli. Bugün farklı ilçelerde de insanların Hamsi Festivallerinde buluştuğunu görüyoruz" diye konuştu.

EN HIZLI BALIK YEME YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Karadeniz folklor ekibinin sahne almasının ardından, etkinlikte renkli görüntülere sahne olan "En Hızlı Hamsi Yeme Yarışması" düzenlendi. Yarışmaya katılan vatandaşlar, verilen startla birlikte önlerindeki tabaklardaki hamsileri bitirmek için kıyasıya mücadele etti.

Etkinlik yapılan protokol konuşmalarının ardından son buldu.

Kaynak: DHA

Gastronomi, Festival, Esenler, Kültür, Yaşam, Son Dakika

