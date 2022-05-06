Esenler'de sokak ortasında Asiye Nur Atalay'ı öldüren saldırganın ifadesi - Son Dakika

ESENLER'de, 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı öldüren Ümit Karakoyun'un ifadesi ortaya çıktı. Hakimlikte olay anının görüntülerinin izletilmesi üzerine Ümit Karakoyun, "Görüntüler doğrudur ancak ben maktule doğrudan ateş etmiş değilim. Onun öncesi vardır. Öncesinde silah onun çantasındaydı. Silahı ben çantasına koymuştum. Bir süre sonra tartıştık. Silahı ben çantasından almıştım, üzerimdeydi. Bir anlık öfke ile oldu. Alkollüydüm, pişmanım" dedi.

Esenler, Şehit Ali Karahan Caddesi'de dün saat 00.35 sıralarında meydana gelen olayda Asiye Nur Atalay, Ümit Karakoyun tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olaydan sonra harekete geçen polis şüpheliyi Arnavutköy'de gözaltına aldı. Poliste işlemleri tamamlanan saldırgan Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık Ümit Karakoyun'u tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik, Ümit Karakoyun'u 'Kasten öldürme' suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Asiye Nur Atalay'ı Sokak ortasında öldüren Ümit Karakoyun ifadesinde, "Ben bu hususla ilgili daha önce ifade verdim. Samimi olarak olayı anlattım. O ifademe ekleyecek başka bir husus yoktur. Ancak şu an pişmanım. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi. Dosyada bulunan görüntülerin izletilerek sorulması üzerine Ümit Karakoyun, "Görüntüler doğrudur, ancak ben maktule doğrudan ateş etmiş değilim. Onun öncesi vardır. Öncesinde silah onun çantasındaydı. Silahı ben çantasına koymuştum. Bir süre sonra tartıştık. Silahı ben çantasından almıştım, üzerimdeydi. Bir anlık öfke ile oldu. Alkollüydüm, pişmanım" ifadelerini kullandı.

Ümit Karakoyun'un avukatı ise, "Savunmalarına aynen katılıyoruz. Müvekkilin psikolojik sorunları mevcuttur. Silahı maktule teslim etmesi eylemi önceden planlamadığını ortaya koymaktadır. Bir anlık gelişen bir olaydır. Sabit ikametgah sahibidir. Bu nedenle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.