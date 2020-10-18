Son dakika haber: ESENLER'DE YOL KENARINDA GENÇ KADINI VURUP İNTİHAT ETTİ (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE) - Son Dakika

Son dakika haber: ESENLER'DE YOL KENARINDA GENÇ KADINI VURUP İNTİHAT ETTİ (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE)

18.10.2020 02:43
Son dakika haber: ESENLER'DE YOL KENARINDA GENÇ KADINI VURUP İNTİHAT ETTİ (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE), System.String[]

Gelen son dakika haberine göre ESENLER'DE YOL KENARINDA GENÇ KADINI VURUP İNTİHAT ETTİ (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE) Haber-Kamera: Soner HASICIOĞLU / İSTANBUL DHA Esenler Otogar Bağlantı Yolunda, yanındaki genç kadınla tartışan bir kişi belinden çıkardığı silah ile önce kadını vurdu.

ESENLER'DE YOL KENARINDA GENÇ KADINI VURUP İNTİHAT ETTİ (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE)
Haber-Kamera: Soner HASICIOĞLU/ İSTANBUL DHA
Esenler Otogar Bağlantı Yolunda, yanındaki genç kadınla tartışan bir kişi belinden çıkardığı silah ile önce kadını vurdu. Başından ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada silahlı saldırıyı düzenleyen kişi ise aynı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. Hastaneye kaldırılan ağır yaralanan genç kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
GENÇ KADIN AĞIR YARALI, SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ
Olay Esenler, Otogar Bağlantı Yolunda gece saat 00.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. (18) ile Hazal T. (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında tartışma çıktı. İddiaya göre, ikili arasındaki tartışmada Hazal T. bir anda oturduğu yerden kalkarak kaçmaya başladı. Genç kadın yolun karşısına geçtiği esnada peşinden gelen Mehmet A. belinden çıkardığı tabanca ile Hazal T.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu başından ağır yaralanan Hazal T. kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada silahlı saldırıyı düzenleyen Mehmet A. ise aynı tabanca ile başına ateş ederek yere yığıldı. Yoldan geçen vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Hazal T.'ye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastanaye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan ve ağır yaralanan Hazal T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca sağlık ekipleri saldırı sonrası başına ateş eden Mehmet A.'nın da olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
POLİS DETAYLI OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI
Polis ekipleri saldırı sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri yaşanan olay ile ilgili çevredeki görgü tanıklarından da bilgi aldı. Polis ekiplerinin olay yerinde ki çalışmasının ardından Mehmet A.'nın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ise çok yönlü sürüyor.

Son dakika haber: ESENLER'DE YOL KENARINDA GENÇ KADINI VURUP İNTİHAT ETTİ (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE)
Son dakika haber: ESENLER'DE YOL KENARINDA GENÇ KADINI VURUP İNTİHAT ETTİ (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE)
Son dakika haber: ESENLER'DE YOL KENARINDA GENÇ KADINI VURUP İNTİHAT ETTİ (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE)

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: ESENLER'DE YOL KENARINDA GENÇ KADINI VURUP İNTİHAT ETTİ (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE) - Son Dakika

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