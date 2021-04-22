Esenler'de yol kenarında işlenen cinayete ilişkin şüpheli kardeşin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Esenler'de yol kenarında boğazından bıçaklanmış halde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yıldız Gül'ün (38) öldürülmesine ilişkin soruşturmada tutuklanan erkek kardeşi Kemal B'nin ifadesine ulaşıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve "kardeşi kasten öldürmek" suçundan dün tutuklanan Kemal B,'nin savcılık ifadesinde, maktul Yıldız Gül'ün öz ablası olduğunu, ablasının ilk eşinden boşandıktan sonra çocuklarını alarak, İstanbul'a geldiğini ve bu süreçte ablasıyla iletişimi kestiklerini söyledi.

Ablasının sonrasında ikinci evliliğini yaptığını, sevgilisine kocasını tehdit ettirdiğini öne süren şüpheli Kemal B, olay gününe kadar ablasına konuştuğu sevgilisinin yaşının çok küçük olduğunu ve böyle bir ilişkisinin olamayacağını söylediğini anlattı.

Şüpheli Kemal B, olay günü bu olayları konuşmak için ablasının evine gittiğini ve sonrasında telefoncuya uğradıklarını belirterek, ifadesinde şunları söyledi:

"Evden çıkarken yanıma siyaha yakın, tahta saplı toplam 25 santimetre uzunluğunda olan bıçağı gerekirse ablamı korkutmak için yanıma aldım. Bir saatten fazla yürüdük, olayın gerçekleştiği yere kadar geldik. Sigara içmek için bir ağacın altına geçtik. Hem sigara içiyorduk hem bahsettiğim konuları konuşuyorduk. Ablama kendisinden 20 yaş küçük kişi ile evlenemeyeceğini söylüyordum. Bana 'Ben istediğimi yaparım, kimse bana karışamaz, ben istediğimle birlikte olurum' dedi. 'Allah senin belanı versin' diyerek ablama bir tokat attım. O da benim kafama vurdu, hakaret etti. Ben aşağıya inerken kafama bir kez daha vurdu. Sonrasını hatırlamıyorum."

Kendisine geldiğinde ablasının yerde yattığını ve kan gördüğünü, bıçağın elinde olduğunu aktaran şüpheli, yakalanmamak için ablasının telefonunu, cüzdanını alarak, suç aleti olan bıçak ile kaçtığını ifade etti.

Sonrasında telefonu kırdığını, cüzdanı bir yere fırlattığını, koşarken de bıçağın düştüğünü söyleyen şüpheli Kemal B, gece bir otelde kaldığını, sonrasında Bursa'ya gitmek için bindiği otobüste yakalandığını belirterek, ablasını öldürme ve eziyet çektirme amacının olmadığını savundu.

Olay

Mahmutbey Yolu kenarında 19 Nisan'da saat 20.00 sıralarında boğazından yaralanmış halde bir kadını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmiş, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız Gül, burada hayatını kaybetmişti.