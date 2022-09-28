"Esenler Kısa Film Yapım Desteği" jürisi belirlendi - Son Dakika
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"Esenler Kısa Film Yapım Desteği" jürisi belirlendi

28.09.2022 14:38
"Esenler Kısa Film Yapım Desteği" jürisi belirlendi

"Esenler Film Günleri" kapsamında gerçekleştirilen "Esenler Kısa Film Yapım Desteği" jürisinde yer alacak isimler belli oldu.

"Esenler Film Günleri" kapsamında gerçekleştirilen "Esenler Kısa Film Yapım Desteği" jürisinde yer alacak isimler belli oldu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Esenler Belediyesince 11-15 Kasım'da düzenlenecek etkinlikte, oyuncu İpek Tuzcuoğlu, Prof. Dr. Şükrü Sim ve yönetmen Murat Pay jüri olarak yer alacak.

yapım desteğine başvurular, 30 Eylül'e kadar devam edecek.

Yapımcı ve yönetmenler, tema ve tür kısıtlaması olmadan kısa metraj film senaryolarıyla destek başvurusunda bulunabilecek.

Finale kalan 10 proje içinde jürinin seçeceği 3 projeye 40'ar bin lira yapım desteği verilecek. Kazananlar, 15 Kasım'da gerçekleşecek törende ödüllerini alacak.

"Esenler Kısa Film Yapım Desteği" hakkında

Kısa film alanındaki yönetmen ve yapımcıları, film endüstrisi profesyonelleriyle buluşturmayı hedefleyen etkinlikle senaryo aşamasındaki projelerin üretimine yardımcı olmak ve bu projelere destekle kısa film türüne katkı sağlamak amaçlanıyor.

Senaryo sürecindeki projelerin yönetmen ve yapımcılarına, proje geliştirme, sunma ve uluslararası festivallerle ilgili eğitimler vererek sinema sektörüne uzun vadede fayda sağlamak da etkinliğin hedefleri arasında.

Detaylı bilgiye "www.esenlerfilmgunleri.com" adresinden ulaşılabilir.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Yönetmen, Esenler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Esenler Kısa Film Yapım Desteği' jürisi belirlendi - Son Dakika

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