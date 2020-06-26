Esenlerde genç yetenekler keşfediliyor - Son Dakika

Esenlerde genç yetenekler keşfediliyor

Esenlerde genç yetenekler keşfediliyor Esenler'de pendemi sürecinin ardından dışarı çıkan gençler, kendileri için kurulan basketbol, futbol, dart gibi parkurlarda yeteneklerini sergiledi.

Esenlerde genç yetenekler keşfediliyor

Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan Ali Amca'ya 16 koyun hediye etti
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti

İSTANBUL - Esenler'de pendemi sürecinin ardından dışarı çıkan gençler, kendileri için kurulan basketbol, futbol, dart gibi parkurlarda yeteneklerini sergiledi. 'Genç Yetenek' projesi kapsamında düzenlenen etkinlikle, spor, sanat ve bilim alanında yeteneği olan gençlerin keşfedilmesi amaçlanıyor.

Proje, esenlerde yaşayan gençlerin hangi spor dalına ilgisi olduğunu öğrenerek, gençlerin ilgi duyduğu ve başarılı olduğu spora yönlendirilmek amacı ile hayata geçirildi. 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde kurulan açık hava parkurunda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Uzman kişiler eşliğinde spor dallarındaki yetenekleri keşfedilen çocuklar, bu yetenekleri doğrultusunda doğru eğitimleri alabilmeleri için kurumlara yönlendirilecek.

Etkinlikte açık havada buluşan çocuklar; basketbol, survivor parkuru, şut becerisi, badminton, denge simülatörü ve dart gibi oyunları oynayarak güneşin tadını çıkarttılar. Dereceye giren gençlere ödüller verildi. Ayrıca Esenler Belediyesinin organize ettiği animasyon ekipleri de müzikleri ve danslarıyla çocuklara eşlek etti.

Gençlere seslenen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Esenler İstanbul'un en genç ilçelerinden birisidir. Bu açıdan baktığımızda gençlerin hayatına yön veren, rehberlik eden belediye olmak durumundayız. Esenler'de yaklaşık 150 bin gencimiz var. İstedik ki bu çocuklar hayata hazırlanırken, hayatta ulaşmak istedikleri menzile en kestirme yoldan nasıl giderler, onların yetenek keşiflerini yapalım" dedi.

Parkurları değerlendiren gençler ise projeden ötürü teşekkür etti.

basketbol, Esenler, Futbol, Genç, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 18:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Esenlerde genç yetenekler keşfediliyor - Son Dakika

Son Dakika

22:11 Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 21:25 Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:29 Sürüngenler arasında nadir görülen Kafkas keleri, Türkiye'nin en uç noktasında görüntülendi 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Tarihin Arka Odası TRT 1'de ekranlara geri dönüyor
00:25
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
00:23
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
00:09
Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü
23:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan Ali Amca'ya 16 koyun hediye etti
23:37
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
23:22
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 431 lira olarak belirledi
23:14
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
22:55
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:53
Silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk, kaza ile 2 yaşındaki kuzenini öldürdü
22:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 01:06:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenlerde genç yetenekler keşfediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]