Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'tan Ardahan'a ziyaret - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'tan Ardahan'a ziyaret

18.07.2022 13:12
Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'tan Ardahan'a ziyaret

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve beraberindeki heyet, Ardahan Belediyesi ve CHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve beraberindeki heyet, Ardahan Belediyesi ve CHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ardahan'da her zaman güzel hizmetler yapmak için gayret gösteriyoruz. Türkiye'nin birçok noktasında olduğu gibi burada da halkımıza ve partimize hizmet ediyoruz." dedi.

Bozkurt da memleketi Ardahan'da olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Türkiye'nin her köşesi ayrı bir güzelliğe sahip. Ardahan'da olmak, Ardahan'da yapılan hizmetleri görmek bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Heyet daha sonra CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan'ı parti binasında ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Esenyurt, Bozkurt, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'tan Ardahan'a ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'tan Ardahan'a ziyaret - Son Dakika
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