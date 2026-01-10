Esenyurt'ta 4 katlı binanın giriş katında patlama: Olay yerine ekipler sevk edildi

İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni öğrenilemezken, olay yerinde ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 11.30 sıralarında Esenyurt Şehitler Mahallesi 2603 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler bölgede çalışma başlattı. Polis ekipleri şeritlerle önlem alarak sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Olay yerinde ekiplerin çalışmaları devam ederken, daire içerisinde bulunan 2 kişinin kendi imkanları ile patlama yerinden ayrıldığı öğrenildi. - İSTANBUL