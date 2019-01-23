Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Çöpler Yer Altına İniyor

Esenyurt'ta Çöpler Yer Altına İniyor

18 dakika önce

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde kötü görüntü oluşturan çöp konteynırlarının yerine yer altına yerleştirilen çöp konteynırları ile çare oluyor.

Esenyurt'ta Çöpler Yer Altına İniyor, System.String[]
Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde kötü görüntü oluşturan çöp konteynırlarının yerine yer altına yerleştirilen çöp konteynırları ile çare oluyor. İlçe geneline 13 noktaya yerleştilen yer altı çöp konteynırlarına ek 50 noktaya daha konması için çalışmalar devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde 13 noktaya her biri 3 metreküp çöp alma kapasitesine ve 2 metre derinliğe sahip yer altı çöp konteynırı yerleştirildi.

Normal bir çöp konteynırının 4 katı büyüklüğünde olan yer altı konteynırlar ile Esenyurt'un daha sağlıklı ve estetik görünüme kavuşturulması amaçlanıyor. Yer üstünde yaygın kullanılanlardan dört kat daha fazla çöp alan bu sistemle çöpler insan eli değmeden, tahsis edilen özel toplama aracıyla tek bir şoförle, otomatik sistemle toplanacak.

Çöpleri birkaç dakika içinde, pratik ve temiz şekilde toplayacak sistemle Esenyurtlu vatandaşlar çöp kokusundan, görsel kirlilikten kurtulurken, ilçe daha temiz, sağlıklı görünüm kazanacak. Doğaya zarar vermeyen yeni sistem için 13 konteynırın ardından 50 konteynır ihalesi daha yapıldı.

Böylelikle kısa süre içerisinde Esenyurt'ta bulunan tüm çöpler yer altına taşınarak yer tasarrufu yapılacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:06 Kaynak: DHA

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Güncel
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