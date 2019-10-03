Esenyurt'ta eski eşini öldürdüğü iddia edilen sanık ve oğlu hakim karşısında





Haber: Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA

Esenyurt'ta 2018 yılında kaybolduktan sonra hurda bir minibüsün içinde öldürülmüş halde bulunan Nazmiye Oruçoğlu'nu (46) öldürdükleri iddiasıyla eski eşi Yüksel Yağcı (50) ve oğlunun da aralarında bulunduğu üç sanık hakim karşısına çıktı.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Yüksel Yağcı getirildi. Tutuksuz sanıklar İbrahim Serhat Yağcı ve Erhan Çetinkaya da avukatlarıyla duruşmaya katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da şikayetçi olarak duruşmada hazır bulundu.





SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Sanık Yüksel Yağcı savunmasında, "Nazmiye ile 2007 yılında ayrıldık. Ortak hisseli evimiz vardı. 2014 yılında oğlumuza vermek üzere ıslak imzalı senet imzaladık. Nazmiye evi vermek istemedi, aramızda sözlü münakaşa çıktı. En sonunda ev için verdiğim parayı geri vermeye ikna oldu. 'Nakit param yok, ıslak imzalı senet yapalım' dedi. 6 Eylül günü arkadaşım Erhan'ın aracı olduğu için onunla birlikte senet işlemlerini halletmek için çıktık. Senet işlemleri uzayınca Nazmiye sürekli 'Bu iş ne zaman biter?' diye sordu. Saat dört gibi, 'Çok önemli bir işim var yetişmeyecek gitmem lazım' dedi ve araçtan indi. Daha sonra oğlum Serhat sonra beni aradı, annesine ulaşamadıklarını söyledi. Birkaç gün boyunca aradık, komşulara sorduk. Gören kimse yoktu. Oğlum polise ifade verdi, kayıp başvurusu yaptık. Köye gittim, oğlum aradı. Bir kadın cesedi bulunmuş, bulunan cesedin annesi olduğunu söyledi. Ben üzerime atılı suçu kabul etmiyorum" dedi.





"ANNEMİN ÖLDÜRÜLMESİ SEBEBİ MALVARLIĞI OLABİLİR "

Sanıklardan İbrahim Serhat Yağcı ise, "6 Eylül günü anneme ulaşamayınca polis çağırdık. Kayıp başvurusunda bulunduk. Teyzeme haber verdik. Teyzem, Müge Anlı'nın programına katılmak için iletişime geçti. Daha sonrasında beni aradılar annemin öldüğünü söylediler. Annemin öldürülmesindeki sebebin, hırsızlık, malvarlığı gibi şeyler olduğunu düşünüyorum. Babamın telefonu olay zamanı borçtan dolayı kapalıydı. Babamı arayamadığım için olay günü Erhan abiyi aradım" dedi. Sanıklardan Erhan Çetinkaya ise, Nazmiye Oruçoğlu'nu hayatında iki kez gördüğünü söyleyerek suçlamaları reddetti.





ESKİ EŞ KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

Davaya Nazmiye Oruçoğlu'nun eski eşi Atay Tufan da katılma talebinde bulunarak, Yüksel Yağcı'dan şüphelendiğini belirtti.





TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme heyeti, sanık Yüksel Yağcı'nın tutukluluğunun devamına karar verdi. İbrahim Serhat Yağcı'nın ise imza şeklindeki adli kontrolünü kaldırdı. Heyet Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya katılmasına karar vererek, olaydan doğrudan zarar görmediği için eski eş Atay Tufan'ın katılma talebini ise reddetti. Heyet, Nazmiye Oruçoğlu'nun cep telefonuna ait 6 Eylül 2018'den geriye dönük 2 aylık görüşme kayıtlarının celbi için müzekkere yazılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, Nazmiye Oruçoğlu'nun Adli Tıp Kurumu raporunda kaybolma tarihi 6 Eylül 2018 yazılması gerekirken, 4 Eylül 2018 şeklinde yazılmasının sehven olup olmadığı konusunda ise rapor istedi. Duruşma ertelendi.





İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 2018 yılında Nazmiye Oruçoğlu'na ait cesedin bulunması ardından açılan soruşturmada şüpheliler Yüksel Yağcı, İbrahim Serhat Yağcı ve Erhan Çetinkaya'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor.