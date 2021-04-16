Esenyurt'ta istihdam garantili meslek edindirme kursları başladı - Son Dakika

Esenyurt'ta istihdam garantili meslek edindirme kursları başladı

16.04.2021 21:39

Esenyurt'ta istihdam garantili meslek edindirme kursları başladı Esenyurt'ta sanayinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için hayata geçirilen meslek edindirme kursları başladı.

Esenyurt'ta istihdam garantili meslek edindirme kursları başladı

İSTANBUL - Esenyurt'ta sanayinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için hayata geçirilen meslek edindirme kursları başladı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un vaatleri arasında yer alan kurslara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kursiyerler, aldıkları eğitimin sonunda ESBİM aracılığıyla uygun kadrolarda istihdam edilecek.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un, ilçedeki sanayicilerle iş birliği içinde geliştirdiği meslek edindirme kursları eğitimlerine başladı. Esenyurt Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi'nde açılan kurslar, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Yüzlerce başvuru alan istihdam garantili kursların ilk etabında, kursiyerlere 15 farklı branşta eğitim veriliyor. Her meslek dalı için farklı eğitim sürelerinin belirlendiği meslek edindirme kurslarında alınan eğitim sonunda, öğrencilere MEB onaylı sertifika verilerek, meslek sahibi olmalarına imkan sunulacak. Eğitimler tamamlandığında, kursiyerlerin ESBİM aracılığıyla uygun kadrolarda istihdamı sağlanacak.

Açılan kurslarda, Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi'ne yapılan başvurular da dikkate alınırken, en yoğun başvuru; Ön Muhasebe, Aşçı Yardımcısı, Pastacı Yardımcısı, Arıcılık, Grafik ve Animasyon gibi branşlara yapıldı.

"32 farklı branşta eğitim verilecek"

Kursiyerlerin eğitim sonunda iş sahibi olabilmeleri için ESBİM aracılığıyla çalışmalar yaptıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü personeli Mutlu Demircioğlu, "Projeyi, Kemal Deniz Bozkurt Başkanımızın vasıtasıyla bir yıl önce planlamıştık, ancak pandemi nedeniyle ertelemek durumunda kaldık. Mart ayı itibarıyla Esenyurt Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezini hayata geçirdik. Biz, kursiyerlerimize sadece kurs vermeyi planlamıyoruz, aynı zamanda istihdamı da sağlamak için ESBİM aracılığıyla çalışmalar yapıyoruz. Kurslarımız, 32 farklı branştan oluşuyor. Pastacı Yardımcılığı, Aşçı Yardımcılığı, Modelist Yardımcılığı, Arıcılık, Düz Dikiş Makineci, Kuaförlük ve Overlok Makineci kurslarımızı açtık. Eğitimlerimiz tamamlandığında, kursiyerlerimizi ESBİM'e yönlendirerek istihdam edilmelerini sağlayacağız" dedi.

Vatandaşlar, meslek edindirme kursları ile ilgili detaylı bilgiye, Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin 0212 699 64 36 numaralı telefonunu arayarak ulaşabilir.

Esenyurt'ta istihdam garantili meslek edindirme kursları başladı
Esenyurt'ta istihdam garantili meslek edindirme kursları başladı
Esenyurt'ta istihdam garantili meslek edindirme kursları başladı
Esenyurt'ta istihdam garantili meslek edindirme kursları başladı

Kemal Deniz Bozkurt, Mesleki Eğitim, Esenyurt, İstihdam, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Esenyurt'ta istihdam garantili meslek edindirme kursları başladı - Son Dakika


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