Esenyurt'ta korkutan yangın: 2 çocuk kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta korkutan yangın: 2 çocuk kurtarıldı - Son Dakika

Esenyurt'ta korkutan yangın: 2 çocuk kurtarıldı

6 saat önce

Esenyurt'ta 3 katlı binada çıkan yangında, evde yalnız olan 8 ve 12 yaşlarındaki 2 çocuğu vatandaşlar ağaca çıkarak kurtardı.

Esenyurt'ta korkutan yangın: 2 çocuk kurtarıldı, System.String[]

Esenyurt'ta 3 katlı binada çıkan yangında, evde yalnız olan 8 ve 12 yaşlarındaki 2 çocuğu vatandaşlar ağaca çıkarak kurtardı. Yaşanan panik anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


Yangın, sabah 09.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Evde o sırada yalnız olan 8 ile 12 yaşlarındaki 2 çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 çocuğu hastaneye götürdü. İtfaiye ekipleri alevli şekilde devam eden yangını yaklaşık 1 saat içerisinde söndürdü. Yaşanan panik anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Çocukları ağaca tırmanarak kurtardığını söyleyen bir vatandaş yaşananları anlatarak, "Yukarı çıktım çelik kapıyı açtım sonra duman çok olunca tekrar aşağıya indim. Ağaca çıktık 2 arkadaş ile beraber 2 çocuğu kurtardık. Ambulans çocukları hastaneye götürdü" dedi. - İSTANBUL

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:58 Kaynak: İHA
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