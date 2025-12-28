Katliam gibi kazada kahreden detay! Meğer o gün izinliymiş - Son Dakika
Katliam gibi kazada kahreden detay! Meğer o gün izinliymiş

28.12.2025 12:49
Esenyurt'ta pazara giden vatandaşları taşıyan servis minibüsü kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri aileleri tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Kazada hayatını kaybeden şoför Niyazi Çelik'in olay günü izinli olduğu, diğer şoförün rahatsız olmasından dolayı işe çağırıldığı ortaya çıktı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda dün saat 17.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Niyazi Çelik'in (61) kullandığı 34 LLY 457 plakalı servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada 5 kişi hayatını kaybetti; 1'i çocuk olmak üzere 2'si ağır, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden şoför Niyazi Çelik, Ahmet Kandemir (44) ve Hacer Çakmakçı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

"EK İŞ OLARAK SERVİS ÇEKİYORDU"

Şoför Niyazi Çelik'in amcasının oğlu Nizamettin Çelik, "Amcasının oğluyum. Orada ücretsiz hizmet taşımacılığı yapıyordu. Tabii yolcuları almaya gitmiş. Gelirken fren boşalmasından dolayı kaza geçirmişler. Bizim de kimseyle bir alıp verdiğimiz yok. Ücretsiz hizmet yapan biridir. 3-4 sene önce Hacca da gitmişti. Durum bundan ibaret. Biz de üzgünüz. Ek iş servis çekiyordu, hafta sonu da o pazarda ücretsiz hizmet taşımacılığı yapıyordu. Önce Mimar Sinan'a kaldırdılar, orada Çam Sakura'ya getirdiler, orada vefat etti. Fren boşalmasından dolayı olan bir hadise. Biz de üzgünüz. Rapor bekliyoruz. Dört çocuğu var; 3 kız 1 oğlu var. Onlar taziye evindeler, orada bekliyorlar. Biz de buraya rapor almak için geldik" dedi.

Ahmet Kandemir

"DİĞER ŞOFÖR RAHATSIZ SEN GEL DEMİŞLER"

Çelik, "Hanımı dedi ki "Bir şoför hastalanmış gitmemiş, onu çağırmışlar 'Gel al' diye. Hadise aynı böyle gelişmiş. O da 'Ben bugün gelemeyecektim' demiş. 'Bir şoför rahatsız gelemez, sen gel al' demişler. O da ücretsiz gitmiş, taşımacılık yaparken fren boşalması olmuş. Normalde o arabanın o gelişi viteste değil. Kalp krizi de olsa o araba viteste olsa o hızı yapmaz. Mermi gibi araba geliyor, bu fren boşalmasından dolayı o dereye uçmuş" dedi.

Niyazi Çelik

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri aileleri tarafından teslim alındı. Esenyurt'ta pazardaki müşterileri taşıyan servis minibüsünün şoförü Niyazi Çelik'in cenazesi Esenyurt'ta öğlen namazına mütaekip kılınacak cenaze namazının ardından Başakşehir Hoşdere Mezarlığı'nda defnedilecek. Ahmet Kandemir'in cenazesinin ise Sinop'un Durağan ilçesinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    İnsanlar o yaşta çalışmak zorunda kalıyor 12 5 Yanıtla
    adem2336 adem2336:
    malesef Avrupa’da emekliler dünyayı geziyor bizde hayat emekli olunca başlıyor daha yeni işler onun yanına daha ek işler hatta gün yeterse 24 saat boyunca ilave işte çalışmak zorunda kalıyor insanlar 12 4
  • adem2336 adem2336:
    ALLAH rahmet eylesin mekanları cennet olsun ailelere sabırlar diliyorum 13 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
