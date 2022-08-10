Esenyurt'ta 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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Esenyurt'ta 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüsü ortaya çıktı

10.08.2022 13:40

Esenyurt'ta, önceki gün bir kafede yaşanan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Esenyurt'ta, önceki gün bir kafede yaşanan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde Pazartesi gecesi yaşanan olayda kafe önündeki bir grupla otomobil ile olay yerine gelen başka bir grup arasında silahlı kavga çıkmış, olayda 4 kişi yaralanmıştı.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kafe önünde başlayan tartışma caddede devam ediyor. Kavgada bir grup, diğer tarafa silahla kurşun yağdırıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Esenyurt, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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