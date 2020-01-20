Esenyurt'ta otomobilin çarptığı yaşlı çift yaralandı - Son Dakika

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Esenyurt'ta otomobilin çarptığı yaşlı çift yaralandı
6 saat önce
Ersan SAN İSTANBUL DHAEsenyurt'ya yolda yürüdükleri sırada arkalarından gelen otomobilin çarptığı yaşlı çift yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:50 Kaynak: DHA
Ersan SAN İSTANBUL DHA
Esenyurt'ya yolda yürüdükleri sırada arkalarından gelen otomobilin çarptığı yaşlı çift yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Fatih Mahallesi Pazaryolu Caddesi 866. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımın olmadığı yolda yürüyen yaşlı çifti arkasından gelen 34 BGZ 005 plakalı otomobil çarptı. Yaşlı çift çarpmanın etkisiyle yere yığılarak yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaşlı çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Otomobilin sürücüsü ise, gözaltına alındı.
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