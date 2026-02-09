Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı

Esenyurt'ta sitenin bahçesinde karşılaşan iki husumetli arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan C.A., husumetlisi A.A.'yı silahla vurdu. Olayın ardından ağır yaralanan A.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen A.A. ile C.A. sitenin bahçesinde karşılaştı.

KURŞUN YAĞDIRDI

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Bunun üzerine belinden silahını çıkaran C.A., husumetlisi A.A.'ya 3 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda kalbine ve bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandığı belirlenen A.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan olayın ardından şüpheli C.A. ise kaçtı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şüpheli C.A.'yı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan C.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.