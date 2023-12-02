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Yolda çocuğuyla yürüyen kadına tacizde bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Yolda çocuğuyla yürüyen kadına tacizde bulunan şahıs tutuklandı

İstanbul Esenyurt'ta kucağında çocuğuyla yolda yürüyen kadına, otomobille yaklaşıp elle tacizde bulunan sürücü F.K., güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıkan şahıs, tutuklandı.

02.12.2023 - 18:32,  Güncelleme: 18:33
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Esenyurt'ta kucağında çocuğuyla yolda yürüyen kadına tacizde bulunan sürücü tutuklandı.

Yolda çocuğuyla yürüyen kadına tacizde bulunan adam tutuklandı

TACİZ EDİP KAÇTI

Olay, 29 Kasım'da Esenyurt ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Kucağında çocuğuyla yürüyen kadına yaklaşan bir aracın sürücüsü yaklaşarak elle tacizde bulundu. Taciz edilen kadın çocuğunu kucağına alıp kendini korumaya çalışırken araç sürücüsü ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yolda çocuğuyla yürüyen kadına tacizde bulunan adam tutuklandı

TUTUKLANDI

Güvenlik kamerasına yansıyan olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine polis harekete geçti. Plakadan yola çıkılarak şüphelinin F.K. olduğu belirlendi. F.K., polis ekiplerince evinde yakalanarak gözaltına alındı. F.K. ile ilgili yapılan sorgulamada şüphelinin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', evden hırsızlık ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu görüldü. Gözaltına alınan F.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Yolda çocuğuyla yürüyen kadına tacizde bulunan adam tutuklandı
Esenyurt'ta yolda yürüyen kadını taciz eden F.K. tutuklandı.
Yolda çocuğuyla yürüyen kadına tacizde bulunan adam tutuklandı
Kaynak: DHA

Süleymaniye Mahallesi, Esenyurt, Tutuklama, Güvenlik, Adliye, İstanbul, Gözaltı, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolda çocuğuyla yürüyen kadına tacizde bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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