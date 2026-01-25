Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin engellenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerce uyuşturucu madde bulunduğu belirlenen ağır tonajlı bir araca düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, 54 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
