Eşi Azerbaycan'a giden Doğuş: yakında Karabağ'ın hepimizin olacağı hayalini kuruyorum - Son Dakika

ŞARKICI Doğuş'un Azerbaycanlı eşi gazeteci Xosqedem Hidayetgizi çocuklarını Türkiye'de babalarının yanına yollayıp Azerbaycan'a gitti. Gazeteci olan eşinin tekrar ateş hattına gideceğini belirten Doğuş, "Yakında Karabağ'ın hepimizin olacağı hayalini kuruyorum. Eşimle yıl dönümlerimizi hep beraber kutluyorduk, bu sene çıkan savaştan dolayı nasip olmadı. İnşallah önümüzdeki yıl Karabağ'da 7'inci yılımızı kutlayacağız." dedi.

Şarkıcı Doğuş'un gazeteci olan eşi Xosqedem Hidayetgizi Azerbaycan'a gitti. Eşiyle görüştüğünü ve eşinin şu anda Bakü'de olduğunu belirten Doğuş, "Kendisiyle görüştüm, şu anda Bakü'ye geri döndü. Cepheye, ateş hattına yine gidecek. Ailece heyecan duyduk. Tüm Azerbaycan halkının Allah yardımcısı olsun. İlham Aliyev çok büyük bir lider, Azerbaycan'ın hep başında olsun. Kalben diliyorum. Yakında Karabağ'ın hepimizin olacağı hayalini kuruyorum. Eşimle yıl dönümlerimizi hep beraber kutluyorduk, bu sene çıkan savaştan dolayı nasip olmadı. İnşallah önümüzdeki yıl Karabağ'da 7'inci yılımızı kutlayacağız. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Azerbaycanlı her vatandaş benim kardeşimdir. Her birini çok seviyorum. Rabbim Azerbaycan'a Karabağ sevincini yaşatsın. Çocuklar annelerini özlüyorlar. Yapacak bir şey yok bu hepimiz için bir dönem. Aile, acısıyla tatlısıyla aile oluyor. Baharımız güzel olacak, kış gününde yapraklar yeşerecek Karabağ'da olacağız. 'Çocuklarımız sana emanet, şehit olursam onlara iyi bak' dedi. Böyle bir duygusal konuşmamız oldu. Ben de şehit olmak bir onurdur, evlatlarım inşallah annesiz kalmaz dedim. En son 1 saat önce konuştum. Ne olup bittiğini benimle paylaşıyor" dedi.